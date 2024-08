Inicio

Enrique Roig: “Nicolás Maduro no ha hecho más que profundizar la crisis política”

Redacción Runrun.es Hace 4 horas

Estados Unidos sigue muy pendiente de lo que está ocurriendo en Venezuela después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Está consciente de la grave crisis política y de derechos humanos que vive el país y para el subsecretario subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los EE. UU., Enrique Roig, la grave represión que está viviendo el país en este momento podría seguir profundizando el desplazamiento forzado de venezolanos.

La oficina de Roig se encarga de documentar violaciones de derechos humanos y represión a nivel global y en una entrevista concedida a Runrun.es a través de la plataforma Zoom, Roig advirtió que Maduro no ha hecho más que seguir enfatizando la grave crisis política que atraviesa el país y los 24 fallecidos. Las más de 1600 detenciones y los 120 menores encarcelados son la prueba de un difícil contexto para los derechos humanos.

— ¿Hay mucho temor de que Venezuela transite el camino de Nicaragua y que y que la situación de los derechos humanos se agrave hasta ese punto. ¿Todavía estamos a tiempo de desactivar esa ruta y cuáles esfuerzos se están haciendo en ese sentido?

— Todavía hay tiempo para buscar una manera de salir de esta situación esta crisis humanitaria y política. Si bien Maduro y sus representantes han perdido la legitimidad, dada las acciones que han tomado en la represión brutal que está viviendo ahora Venezuela, en este momento es clave que ellos tomen esta iniciativa para iniciar un diálogo para buscar una transición y es algo que estamos haciendo un llamado muy fuerte también con la comunidad internacional.

— Los gobiernos de los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Lula Da Silva de Brasil han tratado de mantener comunicaciones con el gobierno venezolano para facilitar un entendimiento para facilitar un diálogo. ¿Cómo ha apoyado los Estados Unidos estos intentos de mediación y qué podríamos esperar del papel de los Estados Unidos en esta facilitación ?

— No solamente desde Brasil y Colombia. Hay muchos esfuerzos diplomáticos por parte de países de Europa y de la región. Por nuestra parte, estamos buscando que haya una salida, una transición pacífica, y por esto es importante el diálogo que estamos nosotros también adelantando con la comunidad internacional señalando que Maduro y sus representantes tienen que iniciar este diálogo con las fuerzas democráticas. No me quiero adelantar mucho en dar detalles de lo que está pasando, pero hay canales de comunicación que están abiertos y por esa razón, tenemos que dejar que estas iniciativas sigan adelante para ver si se puede buscar un formato para tener un diálogo

— ¿Y hay canales de comunicación directos entre Estados Unidos y el gobierno venezolano en estos momentos?

— Hay varios esfuerzos por parte nuestra y de otros países. Nuestro enfoque es buscar que Maduro y su representantes inicien un diálogo con las fuerzas democráticas. Claramente, Venezuela votó por la democracia y no por la represión brutal, entonces hay que buscar una salida entre ahora y en enero del próximo año.

— La migración venezolana sigue siendo el otro gran desafío que enfrenta el continente y la posibilidad que se agrave si la incertidumbre política se mantiene. ¿Está preparado EE.UU y el resto del continente para otra ola migratoria de venezolanos? y especialmente para atender exilios de activistas y periodistas?

— Yo, más que migración, hablaría de desplazamiento forzado porque la represión que está viviendo el país en este momento es grave. Ya estamos viviendo una situación de más de siete millones de venezolanos, que ya han salido de Venezuela y que están en varios países de la región. Entonces, sí es algo que estamos mirando con mucha atención en este momento. Pero aquí lo que quiero dejar claro es que Venezuela votó por la democracia y no por la represión brutal. Por eso la posición de mi gobierno es clara en que Maduro y sus representantes tienen que iniciar un diálogo con las fuerzas democráticas para buscar una salida respetuosa y pacífica, una transición.

— Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En este momento reconoce a Edmundo González como ganador de las elecciones ¿Qué diferencias hay entre lo que se planteó en 2019 a lo que se plantea ahora en 2024, al menos desde la óptica de los Estados Unidos?

— Hay muchos esfuerzos diplomáticos en este momento, conversaciones que se están teniendo de parte de muchos países. Queremos dar espacio a estos canales de comunicación y nosotros no queremos socavar ni impedir estos procesos con un pronunciamiento nuestro en este momento. Es claro que que con el 80% de las actas que se han publicado por las fuerzas democráticas, Edmundo González Urrutia recibió el mayor número de votos y eso también ha sido reconocido por muchos países de la región y a nivel global también.