“Seguirá siendo presidente de facto”: UE no reconoce triunfo de Maduro

Los ministros de Exteriores de los países de la Unión Europea (UE) coincidieron este jueves, 29 de agosto, en no reconocer la victoria electoral que reclama el gobernante Nicolás Maduro, pero no llegaron a un acuerdo para reconocer el triunfo de la oposición.

El alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, señaló que los países de la Unión Europea han decidido no reconocer la “legitimidad democrática” de Maduro.

“Hemos pedido las actas una y otra vez pero, un mes después, no hay esperanza de que Maduro presente las actas, es muy tarde para eso (…) Al no haber verificación, y tememos que nunca la habrá, no podemos aceptar la legitimidad de maduro como presidente electo”, dijo Borrell.