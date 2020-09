Runrunes de Bocaranda: MEDIO – ¿REALISMO MÁGICO? - Runrun

María Corina Machado. Foto de fondo: GaboBracho / Wikimedia Commons, 2013. Compos. Runrunes.

¿REALISMO MÁGICO?

Elliot Abrahms, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, catalogó como surrealista la propuesta hecha por la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, en referencia al plan de «Operación de Paz Estabilidad». Ella insiste en la aplicación del TIAR que contempla una intervención armada multilateral. «María Corina me dice que debemos tomar un mágico plan B que resuelva todos problemas de Venezuela, no sé que tan responsable sea decir eso por la gravedad de los problemas que Venezuela afronta».

Reiteró que la única forma de salir de la crisis en Venezuela es que la oposición trabaje de forma unida. «La oposición debe entender que debe hacer el trabajo duro de organizarse; de lo contrario, Venezuela no saldrá del régimen de Maduro»…

¿PINOCHOS ROJOS?

El Comisionado Presidencial para Emergencia en Salud y Atención Sanitaria al Migrante, José Manuel Olivares, reveló este lunes 31 de agosto que la cifra real de fallecidos por coronavirus en el país era de 778 hasta ese día y no los 386 que los rojos dicen.

“Seguimos trabajando por construir el mecanismo idóneo científicamente estable que nos lleve al número real, producto del subregistro de 68 % que hay en el país” comentó.

Lamentó que la cantidad de trabajadores de la salud víctimas de covid-19 haya ascendido a 115. Recordó al régimen que Venezuela sigue siendo el país que menos pruebas PCR hace en América Latina y el que más tarda en entregar los resultados. En cuanto a la tasa de contagio por cada mil habitantes en Vargas es 7,5 %, en Apure 6,9 % y en Caracas 6,3 % donde las emergencias hospitalarias están colapsadas. 3 de cada 4 hospitales a nivel nacional no tienen agua.

Para una muestra oficial basta la carta del coronel de la Reserva Activa, Donald José Castillo, al ministro Vladimir Padrino en referencia al ruleteo, falta de insumos y atención hospitalaria para el coronel retirado Pedro Ezequiel Romero Muñoz. Este falleció el 25/8 tras pasar desde el 20/8 por el Hospital Militar Carlos Arvelo, la Policlínica CABISOGUARNAC, el Hospital de Coche y finalmente el Hospital Victorino Santaella, donde lo atendieron. Refiere que hasta el momento han fallecido 45 militares de la Reserva. Su misiva es una radiografía del mal estado y la pésima situación de los uniformados a nivel nacional.

VARIOPINTAS

* El BCV obliga a los bancos venezolanos a vender los euros producto de la venta del oro a Turquía y Dubái. Al insertar divisas en el sistema financiero local, contribuye a lavar los recursos procedentes de una actividad ilegal que han venido aprovechando muchos dirigentes del gobierno…

* De las 110 personas que contempla la lista de indultados por Maduro solo 50 son presos políticos. La casi totalidad de ellos no tiene causa abierta ni juzgada. Es decir, no se podría decir que “los perdonan” pues no han cometido delito alguno… Las medidas de “indulto” no incluyeron a los policías metropolitanos acusados y condenados por los sucesos del 11 de abril de 2002. Se trata de Héctor Rovaín, Arube Pérez, Erasmo Bolívar y Luis Molina, quienes están presos desde hace 17 años en la cárcel de Ramo Verde.

Además, los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero pagan su condena de 30 años de prisión, a través de medidas humanitarias de casa por cárcel por las graves enfermedades que padecen. También ignoraron el caso del sargento Julio Rodríguez…

Un caso patético ha sido el de la abogada Antonia Turbay, que fue liberada cuando tenía boleta de excarcelación hace más de un año. La acusaron de haber ayudado a escapar al comisario Iván Simonovis, su vecino, de quien no era amiga. Otra falsedad como las acostumbradas y demostradas con esta liberación de “rehenes del régimen”…

* Si la investigación de un grupo de medios globales de comunicación en lo que terminó llamándose los “Panamá Papers” fue un escándalo de tal magnitud que hasta una película de Hollywood produjo (La lavandería / The laundromat en Netflix), pareciera no ser para menos la que está en marcha con otro grupo de medios de tres continentes.

El tema principal será la corrupción originada en los gobiernos de Chávez y Maduro. Los negocios de los enchufados, sus transacciones, las ramificaciones con grupos irregulares y otros vericuetos por donde se “diluyeron” mas de 300.000 millones de dólares que recibió la República. Prometen que dará para al menos tres guiones de Hollywood. Veremos pues…