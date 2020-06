Runrunes  de Bocaranda: ALTO - ¡GUERRA AVISADA!  - Runrun

¡GUERRA AVISADA!

Recibo un mensaje de un buen amigo, hombre honesto, ligado a la política pero no ejerciéndola a nivel de partidos. Un planificador que ha dedicado buena parte de los últimos años en estudiar y buscar soluciones a los más ingentes problemas de nuestra cotidianidad.

Hoy me preocupa que -siendo uno de los más optimistas, esperanzados y enjundiosos- me escriba apesadumbrado por lo que siente: “Nelson, la situación que enfrentaremos en diciembre si la oposición no rectifica ya es gravísima. Si no hemos salido del régimen habrá elecciones parlamentarias y -si la credibilidad de Guaidó y su gente sigue como está- las ganará Maduro. Allí terminará el apoyo internacional a la oposición y tendremos el futuro de Cuba. Personas como tú, presente en distintos medios, pueden ayudar a que haya una rectificación urgentemente. Te lo digo con mucha angustia, es indispensable una rectificación, sea para sacar al régimen antes de diciembre o para ganar las elecciones parlamentarias”.

Escuchemos entonces y hagamos lo indicado para empujar entre todos la pesada carreta de los errores, pensando más bien en positivo, en aquella unidad victoriosa en diciembre de 2015 cuyos resultados se vencen este año.

¿OTRO MONTAJE EN LA ONU?

Para este miércoles en la sede las Naciones Unidas, y bajo la asesoría del nuevo coordinador de los organismos de la ONU en Venezuela, Peter Grohmann, se está anunciado un evento titulado “Impacto de las Medidas Coercitivas Unilaterales en la Lucha Mundial contra el COVID-19”.

El centro del evento será acusar a la Administración Trump por los efectos negativos sobre la contención de la pandemia en Venezuela debido a las “sanciones que no han permitido tener los hospitales preparados ni conseguir las pruebas y medicamentos requeridos”.

Es la mentira del régimen que en 20 años viene derrumbando con abandono, deterioro, descuido y destrucción los servicios de salud en todos los rincones del territorio nacional, mucho antes de las sanciones de EE. UU. que, por cierto, exceptúan los sectores de medicamentos y alimentos de dichas acciones.

La asistencia de Cuba en los organismos internacionales se pone de manifiesto una vez más en este evento. La Cuba de Castro siempre fue puesta de ejemplo en medio de la Guerra Fría con el enamoramiento del líder, su participación en Angola, la ayuda que requirió de muchos países aliados de la URSS de entonces y de la Rusia de hoy.

En todos los organismos multilaterales han tenido vara alta y a eso se ha debido su apoyo tras bastidores a todos los embajadores de Chávez y Maduro en dichos organismos, léase FAO, OMS, OMC, FIDA, OIT, ONUDI, UNESCO, PNUD, PMA y UNICEF, por solo mencionar algunos donde los cubanos tienen más de cincuenta años de experiencia en el manejo político de los casos.

El “coach obligatorio” de los embajadores de Chávez y Maduro en los países donde se desempeñan siempre ha sido el embajador de la isla. En ocasiones tras bastidores. La mayoría de las veces sin ningún tipo de estupor por parte de nuestros connacionales. Son múltiples las ocasiones donde han sido fotografiados en la ONU, en Nueva York y Ginebra, y en otros encuentros internacionales.