Desde María Corina a Trump: Los que felicitaron a De la Espriella y los que pasaron bajo de la mesa

Varios líderes y dirigentes mundiales salieron a felicitar al ganador de las elecciones presidenciales en Colombia de este domingo pasado, Abelardo de la Espriella, quien se impuso al contendiente de la izquierda y representante del petrismo, Ivan Cepeda. Otros ni pendientes.

Una de las primeras en escribir un mensaje de felicitación en su cuenta de X fue la líder opositora y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

“Felicitaciones al Presidente electo de Colombia @ABDELAESPRIELLA por esta victoria, y al querido pueblo colombiano por una gran jornada electoral”, escribió Machado en X.

“Colombia ha hablado con fuerza, esperanza y determinación, reafirmando su compromiso con la libertad, la democracia y la paz. Que Dios bendiga a Colombia en esta nueva etapa. Sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela y que juntos, lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente”, agregó Machado.

Por otro lado, la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela (PUD) también se sumó a la celebración del pueblo neogranadino.

“Felicitamos al pueblo de Colombia por una jornada electoral pacífica y democrática en la segunda vuelta presidencial este 21 de junio, y al presidente electo Abelardo de la Espriella”, escribió la Unidad en su cuenta de X.

De acuerdo a la PUD, Colombia es el país que más ha recibido migrantes venezolanos, alrededor de 2,8 millones.

“Es necesario continuar y fortalecer las políticas que garantizan los derechos de nuestros migrantes, quienes día a día trabajan para hacer vida en la nación vecina. Deseamos que Colombia siga siendo una nación aliada que defienda y promueva la democracia, la libertad y la justicia, ahora bajo la gestión del presidente electo Abelardo de la Espriella”.

Asimismo, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, calificó como importante la victoria de De La Espriella por los vínculos que unen a Colombia y Venezuela.

“Desde siempre los destinos de Colombia y Venezuela han estado atados. Confiamos que el nuevo gobierno apoye la lucha por la democracia venezolana y construya la paz que los colombianos merecen”, escribió Guanipa en su X.

Trump felicitó al “Tigre”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que espera “construir una relación sólida” con Colombia tras la victoria de Abelardo de la Espriella.

Trump había expresado que con el triunfo del candidato opositor ambos países trabajarían en conjunto para poner fin a la migración ilegal hacia la nación estadounidense, además de consolidar acuerdos de cooperación económica.

Luego de la publicación de los resultados correspondientes al conteo preliminar, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó vía telefónica a De La Espriella, quien días previos a los comicios aseguró que de obtener la victoria, se fortalecerían las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington.

“Hablé hace unos minutos con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y ha manifestado su apoyo y su reconocimiento a nuestra victoria”, dijo De la Espriella.

Asimismo otros líderes como el presidente de Argentina Javier Milei y la primera ministra Giorgia Meloni le dieron un espaldarazo al nuevo presidente. Otros como la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, así como Luiz Inacio Lula Da Silva de Brasil no se han pronunciado…todavía.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país