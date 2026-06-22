“La UCV no es de la dictadura”: Estudiantes se unieron en protesta contra presencia de Nicolasito

Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) protestaron este lunes, 22 de junio, por la participación que tendría el diputado oficialista Nicolás Maduro Guerra, conocido como ‘Nicolasito’, en una conferencia de la cátedra Pío Tamayo.

La actividad estaba dirigida por el historiador y profesor Agustín Blanco Muñoz. Según la convocatoria, Nicolasito daría una ponencia titulada “La vida en obras del presidente Nicolás Maduro” y se realizaría a las 3:00 de la tarde. Pero el estudiantado se alzó en protesta y el evento fue cancelado.

“La UCV es nuestra, no de la dictadura”, fue una de las consignas que se escucharon en la entrada de la Sala Francisco de Miranda para rechazar la asistencia de Nicolasito a la casa de estudios.

Octavio González, candidato a la vicepresidencia de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, recordó que durante el gobierno de Nicolás Maduro fueron asesinados estudiantes universitarios en las protestas de 2014 y 2017. Además, cientos de personas fueron detenidas tras las elecciones del 28 de julio de 2024 y el gobierno madurista causó un exilio de millones de venezolanos.

González manifestó el rechazo a la presencia del diputado en el recinto universitario, alegando que su padre “representa para la universidad 27 años de desidia, de crisis universitaria, 27 años de persecución, asesinatos y de deslastrar a la UCV de un programa de país”, debido a que para el oficialismo ninguna universidad forma parte de la política del Estado..

En declaraciones ofrecidas a Runrun.es, señaló que los estudiantes los manifestantes acudieron a la entrada de la sala Francisco de Miranda y empapelaron la entrada con carteles de protesta. Destacó que la acción sumó el encuentro de ambas planchas electorales en un punto de unificación, por encima de los desencuentros propios de los comicios.

“Fue un encuentro de ambas planchas electorales, este tema nos unificó, por más que haya desencuentros electorales este tema nos

unifica porque en la universidad el repudio hacia el chavismo es algo que debe unificarnos”, expresó González.

El dirigente estudiantil indicó que no saben si la actividad fue reprogramada, pero por lo que generó, espera que la cátedra Pío Tamayo “no vea prudente retomar esa idea”. Además, indicó que sobre el debate de la gestión de Maduro están dispuestos a debatir, pero en “un debate serio, donde exista la igualdad de condiciones, en donde se hable primeramente con la verdad” y que no sea “en el término de las conveniencias políticas”.

#EnFotos | Estudiantes rechazaron la visita de @nicmaduroguerra en la UCV. Luego de distintas protestas el evento fue suspendido. pic.twitter.com/hNhqIt2MXw — Viva la UCV (@VivaLaUCV) June 22, 2026

#AlMomento | Estudiantes rechazan la visita de @nicmaduroguerra a la UCV.



Miembros de la alianza #EleccionesLibres se pronunciaron a través de un manifiesta donde expresan que la #UCVNoOlvida y señalan que la visita del hijo de @NicolasMaduro es una burla para la Universidad… pic.twitter.com/e6RVQ7uABv — Viva la UCV (@VivaLaUCV) June 22, 2026

#AlMomento | Estudiantes protestan y rechazan la presencia de @nicmaduroguerra en los espacios de la UCV



La universidad es plural si, pero no confundan pluralidad con irrespeto

LA UCV NO OLVIDA, expresó @rosacucunubaa pic.twitter.com/AkD76TLUU6 — Viva la UCV (@VivaLaUCV) June 22, 2026

Estudiantes universitarios rechazaron la participación de Nicolás Maduro Guerra en un acto de la Cátedra Pío Tamayo de la Universidad Central de Venezuela para hablar de su padre. pic.twitter.com/y0jsS49Ibg — Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) June 22, 2026

Nicolasito le tuvo miedo a los estudiantes y no llegó a la supuesta actividad que tenía en la UCV.



Cobarde, queriendo lavar la cara de un régimen que acabó con toda una generación. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben.



Grandes muchachos! https://t.co/xhhRx18dqz pic.twitter.com/tstIlzcsid — Miguelangel Suárez – Presidente de la FCU-UCV (@miguel_suarezt) June 22, 2026

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