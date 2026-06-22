“La UCV no es de la dictadura”: Estudiantes se unieron en protesta contra presencia de Nicolasito

Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) protestaron este lunes, 22 de junio, por la participación que tendría el diputado oficialista Nicolás Maduro Guerra, conocido como ‘Nicolasito’, en una conferencia de la cátedra Pío Tamayo.
La actividad estaba dirigida por el historiador y profesor Agustín Blanco Muñoz. Según la convocatoria, Nicolasito daría una ponencia titulada “La vida en obras del presidente Nicolás Maduro” y se realizaría a las 3:00 de la tarde. Pero el estudiantado se alzó en protesta y el evento fue cancelado.
“La UCV es nuestra, no de la dictadura”, fue una de las consignas que se escucharon en la entrada de la Sala Francisco de Miranda para rechazar la asistencia de Nicolasito a la casa de estudios.
Octavio González, candidato a la vicepresidencia de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, recordó que durante el gobierno de Nicolás Maduro fueron asesinados estudiantes universitarios en las protestas de 2014 y 2017. Además, cientos de personas fueron detenidas tras las elecciones del 28 de julio de 2024 y el gobierno madurista causó un exilio de millones de venezolanos.
González manifestó el rechazo a la presencia del diputado en el recinto universitario, alegando que su padre “representa para la universidad 27 años de desidia, de crisis universitaria, 27 años de persecución, asesinatos y de deslastrar a la UCV de un programa de país”, debido a que para el oficialismo ninguna universidad forma parte de la política del Estado..
En declaraciones ofrecidas a Runrun.es, señaló que los estudiantes los manifestantes acudieron a la entrada de la sala Francisco de Miranda y empapelaron la entrada con carteles de protesta. Destacó que la acción sumó el encuentro de ambas planchas electorales en un punto de unificación, por encima de los desencuentros propios de los comicios.
“Fue un encuentro de ambas planchas electorales, este tema nos unificó, por más que haya desencuentros electorales este tema nos
unifica porque en la universidad el repudio hacia el chavismo es algo que debe unificarnos”, expresó González.
El dirigente estudiantil indicó que no saben si la actividad fue reprogramada, pero por lo que generó, espera que la cátedra Pío Tamayo “no vea prudente retomar esa idea”. Además, indicó que sobre el debate de la gestión de Maduro están dispuestos a debatir, pero en “un debate serio, donde exista la igualdad de condiciones, en donde se hable primeramente con la verdad” y que no sea “en el término de las conveniencias políticas”.
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