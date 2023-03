Runrunes de Bocaranda: OTRO RÉCORD NEGATIVO: VENEZUELA, EL PAÍS MÁS VIOLENTO DE LATAM - Runrun

Seguimos en el top 10 de récords negativos: además de estar entre los 15 países con mayor impunidad, somos el país más violento de Latam, según Insight Crime

ALTO – OTRO RECORD NEGATIVO

Venezuela: el más violento. Así es, según el último informe del Observatorio Venezolano de Violencia, en el país se registraron 40,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta cifra, sumada a los 9367 asesinatos ocurridos en 2022, convierte a Venezuela en la nación más violenta de América Latina, según el registro de la organización Insight Crime.

Aunque esto no acaba aquí, porque el año pasado hubo 1370 denuncias de desapariciones vinculadas a actividades criminales y, como si esto no fuera poco, resulta que un reciente informe realizado por Eurasia Group y el Chicago Council On Global Affairs, reveló que Venezuela está en el top 15 de países con mayor impunidad en todo el mundo y solamente es superada por naciones como Irak, Birmania, Yemen, Siria y Afganistán. Seguimos en el top 10 de récords negativos.

EL TREN DE ARAGUA AMENAZA A NUESTRA COLEGA RONNA RÍSQUEZ

¿Amenazas por decir la verdad?… Título este así porque la periodista de investigación y muy querida colega, Ronna Rísquez, y su familia, recibieron ocho amenazas de muerte a través de las redes sociales tras anunciar la publicación de su libro El Tren de Aragua, la mega banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”. En este libro recoge testimonios y relata la expansión y asesinatos de la banda criminal que tiene presencia en Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Ronna Rísquez es experta en temas del crimen organizado, ha estado inmersa en la fuente por más de 20 años y es una de las primeras que documentó el surgimiento de las megabandas en Venezuela durante los últimos 10 años. Por ello lo preocupante de estas amenazas en contra de ella y su familia. Esperemos que no triunfe el crimen.

MEDIO – MADURO SE ENFILA CONTRA EL PARTIDO COMUNISTA

¿Y ahora el PSUV contra el PCV? 45 partidos comunistas y obreros de todo el mundo publicaron una declaración conjunta desde La Habana, Cuba, para rechazar los planes del régimen venezolano y el Partido Socialista Unido de Venezuela de controlar el Partido Comunista de Venezuela, mejor conocido como PCV, a través del Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo de Justicia… esto ya pasó anteriormente con Acción Democrática y Primero Justicia… el PCV se ha convertido en un partido crítico de las decisiones del régimen de Nicolás Maduro y esto lo convirtió en blanco del chavismo-madurismo que, como sabemos, no aceptan críticas de la izquierda que se ufanan de representar… bueno, antes los comunistas decían: “Cachicamo trabajando pa´ lapa” y hoy lo están sufriendo de un gobierno de izquierda.

LE ELIMINAMOS LO MALO. ¿CUÁNTO HAY PA´ESO?

¿Qué es Eliminalia? Esta es una compañía española que, tras una investigación realizada por El País de España, Armando Info, The Washington Post, The Guardian, Le Monde y otra veintena de medios globales, se descubrió que ganó millones de euros al limpiar la reputación en internet de corruptos, blanqueadores de capitales, condenados por abuso sexual y narcotráfico en 54 países.

Para lograrlo utilizan distintas tácticas de desinformación como posicionar en buscadores globales contenido falso. Y aunque España lidera la lista de países con más clientes, hay 35 venezolanos, la mayoría implicados en alguna investigación sobre irregularidades con PDVSA… pero también hay personajes involucrados en casos de corrupción como el de Odebrecht, los alimentos vencidos de PDVAL, los dólares preferenciales de Cadivi, contrataciones con el sector militar o por poseer lazos con miembros del régimen venezolano que prefieren no darse a conocer.

Todos estos pagaron miles de euros a Eliminalia para que borraran las acusaciones o investigaciones en su contra que estaban en internet. ¿Hasta dónde llegará el enchufe de Eliminalia? ¿Limpiarán las reputaciones de todos los ladrones?

¿EL BILLETE DE GALÁN MEXICANO ACUSA A UNA MISS?

¿Un caso montado? La audiencia nacional de España rechazó la extradición de la modelo venezolana Yorbriele Ninoska Vásquez, quien es la Miss Earth 2017 y es acusada en México de presunta trata de mujeres para la prostitución.

¿Las razones? La justicia española considera que la acusación en contra de la venezolana podría ser un montaje de su expareja, el millonario empresario mexicano Javier Rodríguez Borgio, quien la amenazó con hacerla sufrir a ella y su familia, entre otras cosas. Hasta le envió una fotografía de los trámites de extradición que solicitó México, por lo que la fiscalía española se opuso a que la venezolana sea enviada a territorio mexicano, ante el miedo que la modelo tiene de lo que pueda sucederle ¿Seguirán los poderosos con billete aprovechándose de la diáspora de mujeres venezolanas?

BAJO – HASTA LA AREPA SE ENCOGE

El alimento favorito de los venezolanos, la arepa, se mantiene como la primera decisión de nuestros compatriotas para el desayuno, pero la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, mejor conocida como Fedeagro, alertó que el año pasado disminuyó el consumo de harina de maíz precocida. Este pasó de 38 kilogramos por habitante a 30 kilogramos. Para Fedeagro, esta caída se debe a la situación económica de Venezuela, donde el sueldo mínimo es menos de seis dólares y las protestas para exigir un aumento de salario se multiplican en todos los sectores…

¿FALSOS PLANES DE VENDER GAS A COLOMBIA?

El embajador de Colombia, Armando Benedetti, reveló que el Gobierno de Colombia ha descartado la posibilidad de importar gas desde Venezuela.

“Aquí hay un oleoducto que se llama Antonio Ricaurte. Eso lo hicieron en 2008. Salía desde el lago de Maracaibo y llega hasta Campo Ballena. Son 85 kilómetros. Parece que eso no está en buen estado, entonces lo que se ha pensado es recuperarlo con empresa estatal, pero Petro dijo que no iba a importar gas y lo dijo de forma tajante”, aclaró Benedetti en entrevista para el diario El Tiempo.

El Ministerio de Minas y Energía colombiano negó que existan planes o conversaciones entre Caracas y Bogotá para la importación de gas natural desde Venezuela. Esto a pesar de las revelaciones hechas por periodistas como Roberto Déniz, quién denunció en Armando Info que la empresa Prodata Energy se encargaría del negocio. Sin embargo, para que esto ocurra habría que hacer una inversión millonaria para adecuar el gasoducto de 244 kilómetros que conecta Venezuela y Colombia y que está inactivo desde 2015 ¿Otra mentira más o de quién será la vela en este entierro?

EL MUNDO CONTRA EL CRIMINAL DANIEL ORTEGA

¿Petro contra Daniel Ortega? Resulta que después de respuestas tibias a la situación en Nicaragua, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó de “sorpresivo e inhumano” el destierro de 222 presos políticos, a quienes también les quitaron su nacionalidad. Además, comparó al gobierno de Ortega con la dictadura de Anastasio Somoza, al que justamente el ahora presidente derrocó en 1979… ¿Será que por suerte la propia izquierda está desligándose del nuevo dictador nicaragüense?

