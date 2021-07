Las fechas clave de la disputa por el oro venezolano ante la justicia británica - Runrun

La agencia EFE reseñó cómo transcurre un nuevo capítulo de la la batalla por el oro venezolano ante el Tribunal Supremo en Inglaterra.

En la jornada del 20 de julio, los abogados de Juan Guaidó solicitaron que la Justicia británica acepte “sin cuestionar” los actos y nombramientos del dirigente político reconocido por el Gobierno de Londres como jefe del Estado venezolano.

En lo que fue la segunda vista de un recurso ante la máxima instancia judicial británica, el letrado Andrew Fulton argumentó que, en virtud de la doctrina sobre Actos de un Estado foráneo, los jueces ingleses “no deben investigar” la legalidad de las decisiones tomadas por gobernantes extranjeros en sus territorios.

En ese sentido, Fulton opina que la Justicia británica debe dar por buenos los nombramientos de Guaidó para su junta “ad hoc” del Banco Central de Venezuela (BCV) -que ahora reclama el acceso al oro-, aunque estos fueran invalidados por el Tribunal Supremo controlado en Venezuela por el régimen de Maduro

Por su parte, Nick Vineall, abogado de la junta del BCV que nombró Nicolás Maduro, cuestiona el “estatus constitucional” en este litigio de Guaidó.

Y es que el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado el argumento de que Guaidó cesó como presidente de la Asamblea Nacional venezolana al no participar del proceso comicial legislativo de 2020, que no contó con reconocimiento de buena parte de la comunidad internacional.

Los representantes de Maduro han advertido a Inglaterra que entregar el oro a la representación de Juan Guaidó podría “dañar la reputación del Banco de Inglaterra y del Reino Unido” como custodio de activos extranjeros.

El asesor jurídico del Ministerio de Exteriores británico, James Eadie, ratificó la posición “clara y sin ambigüedades” adelantada ayer de que el Ejecutivo del Reino Unido reconoce solo a Guaidó, y no a Maduro, como jefe del Estado de Venezuela y sus competencias para actuar como tal.

El dictamen del Supremo, que debe aclarar varios puntos legales, servirá para que eventualmente el Tribunal Superior decida a quién autoriza para acceder al oro.

Durante décadas, Venezuela almacenó toneladas de oro en bancos de Europa en Estados Unidos y Europa, pero en el año 2011, el fallecido Hugo Chávez inició un proceso de repatriación de 160 toneladas de oro, bajo el alegato de que el país necesitaba tener control de dichos activos físicos, un proceso que continuó en los años siguientes.

La junta del BCV controlado por Maduro está presidida por Calixto Ortega y su intención actual es hacerse con el control de más de 1.000 millones de euros, valor aproximado de las 31 toneladas de oro que están depositadas en el Banco de Inglaterra y que representan alrededor del 16% de las reservas internacionales.

A continuación, las fechas clave en la disputa por el oro venezolano que se encuentra en las bóvedas del Banco de Inglaterra.

La disputa por el oro venezolano en Inglaterra tiene sus orígenes en mayo de 2018, cuando Nicolás Maduro se reeligió como “presidente” en un proceso desconocido por la comunidad internacional .

Diversos países del continente criticaron la “falta de transparencia” de esos comicios, así como el hecho de que fueron convocados por una “autoridad ilegítima, sin la participación de todos los actores políticos venezolanos, sin observación internacional independiente y sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático”, se especificó en un comunicado del Grupo de Lima.

En el mismo sentido, los líderes del G7 -grupo que incluye al Reino Unido- emitieron un comunicado para dejar claro que el resultado de dicha elección “carecía de legitimidad y credibilidad” porque no se respetaron las normas internacionales ni las garantías fundamentales necesarias para el desarrollo de un proceso· “inclusivo, justo y democrático”.

Ante esta situación, Boris Johnson, quien para entonces era secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, adelantó que era momento de imponer nuevas sanciones al régimen de Venezuela.

Maduro comenzó a preocuparse por la posesión de los activos y en septiembre de ese año notificó al Banco de Inglaterra su intención de trasladar 14 toneladas de oro venezolano guardadas en las bóvedas de dicha institución.

El Banco de Inglaterra se negó a la solicitud de liberar las barras de oro, valoradas en aproximadamente en 550 millones de dólares, y alegó que existía la preocupación de que Maduro pudiera confiscar el oro propiedad del Estado “y venderlo para beneficio personal”.

Una semana antes de que el Banco de Inglaterra se negara a entregar el oro a Maduro, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había firmado una orden ejecutiva en la que autorizaba sanciones contra personas e instituciones que se involucraran en ventas “corruptas o engañosas” de oro de Venezuela.

Trump has signed an executive order to impose new sanctions on Venezuela's gold exports. executive order blocks the property and interests of any person who operates in the gold sector of the Venezuelan economy or any other sector complicit in government corruption. pic.twitter.com/2ISnpa6Dnz

— Kristopher Rivera (@kgrivera) November 1, 2018