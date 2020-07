3x3 | La app de RCTV: el amigo para siempre intenta volver - Runrun

“La propaganda de la corrección política no amplía el mundo, lo reduce y nos deshumaniza porque no te ayuda a ponerte en el lugar del otro”, consideró el humorista y guionista Joaquín Ortega

El pasado 5 de julio se estrenó una aplicación streaming de RCTV, donde se podrá disfrutar parte del contenido que ofrecía este canal televisivo, cerrado en mayo del año 2007 luego que el expresidente Hugo Chávez decidiera no renovar la concesión del mismo.

Chávez acusó al canal de participar en el fallido intento de golpe de Estado ocurrido en abril del año 2002. En su programa, Aló Presidente, Chávez dijo repetidas veces que los medios opositores eran “caballos del Apocalipsis”, “golpistas” y “fascistas”.

Ese año se suscitaron protestas, dada la finalización de la concesión de transmisión del canal, el más antiguo de Venezuela. El gobierno de Chávez decidió no renovar la licencia para crear una nueva señal, Televisora Venezolana Social (TVes), que pasó a ocupar la frecuencia de RCTV.

Para ese entonces, RCTV era el canal más popular de Venezuela con más de 12 millones de televidentes en sus programas más populares. La oposición venezolana consideró como “cierre” el fin de la concesión para acallar las críticas en su contra.

Han transcurrido ya 13 años de la salida del aire de RCTV. Algunos de sus programas migraron de canal, como “¿Quién quiere ser millonario”, que pasó a transmitirse en Televen y finalizó en el 2017, así como muchos de sus talentos en la actuación y periodismo.

También, muchas de sus producciones se retomaron por nostalgia, como ocurrió con Radio Rochela, donde varios de sus integrantes se unieron y publicaron en YouTube un capítulo completo en mayo que trasladó a los venezolanos a esos momentos de nostalgia y risas.

Ahora, RCTV está más cerca de los hogares venezolanos a través de esta nueva app, que por el momento ofrecerá contenido gratuito, comprendido en 2.000 horas de telenovelas, 13.000 horas que corresponden a programas de entretenimiento y variedades, y 7.000 horas de noticias y programas de opinión.

RCTV fue uno de los canales televisivos más importantes del país. Algunos de sus programas y telenovelas más famosas son recordadas hoy en día por los televidentes, contando con más de 50 años de trayectoria en la televisión nacional.

Marcel Granier, director general de RCTV, explicó que esta propuesta nació porque saben que el contenido que han producido a lo largo de su trayectoria supone un valor “extraordinario”.

Algunas de las producciones más famosas de RCTV en su momento, como lo son programas emblemáticos como Radio Rochela y telenovelas como Cristal, Mi Gorda Bella y Juana La Virgen se encuentran disponibles en esta aplicación.

Sin embargo, en la actualidad existe una corriente de corrección política que cuestiona muchos aspectos, especialmente el humor, sobre producciones del ahora o del ayer.

Entonces, vale preguntarse si regresar al pasado podría avivar la nostalgia por extrañar esas producciones de hace décadas que formaron parte de la televisión venezolana, en este caso, de RCTV, o supondría alguna queja por parte de estas corrientes.

En Runrun.es consultamos a tres especialistas que ofrecieron su punto de vista sobre este tema, para explicar lo conveniente de resaltar nuevamente antiguas producciones, o si puede resultar un beneficio ante la pérdida de DirecTV.

Se trata de Carmela Longo, periodista de la fuente de espectáculos en Últimas Noticias; Andrés Cañizález, periodista, doctor en Ciencia Política, investigador en la UCAB y director de Medianálisis; y Joaquín Ortega, libretista, locutor y productor en radio y televisión.

La aplicación de RCTV nos muestra el nivel de las producciones audiovisuales de hace tres lustros. Más allá de la nostalgia ¿cómo era y cómo es nuestra capacidad de producir programas de televisión?

Andrés Cañizález

Le veo varios aspectos positivos. Es prácticamente recuperar y poner a disposición de las nuevas plataformas parte de la memoria audiovisual del país. Además, tiene un valor porque se adelanta a lo que se está haciendo en otros países, pero que en general los canales de televisión en Venezuela no han desarrollado.

La capacidad de producir programas de televisión en Venezuela se ha visto seriamente mermada por una serie de factores políticos y económicos. Políticos por la propia decisión de RCTV en el 2007, que significó un castigo contra ese canal que en ese momento era el principal productor de telenovelas en ese momento. Eso originó que muchos artistas venezolanos terminaron emigrando.

Antiguamente las concesiones se otorgaban por 20 años y ahora se cambiaron. Eso implica que ningún canal de televisión en Venezuela va a hacer una inversión muy grande en producción, en modernizarse, cuando tiene la espada de Damocles que puede significar su cierre a la vuelta de la esquina. Eso empobreció el negocio televisivo en Venezuela.

Carmela Longo

En la década de los 90 en la industria de la televisión en Venezuela tuvo un crecimiento muy importante que comenzó a mediados de los 70 con la telenovela cultural. Se hicieron muchas cosas importantes, sobre todo en la telenovela, hasta Venezolana de Televisión, que era del Estado, llegó a marcar pauta con unas telenovelas que llegaron a competir con las que hacía RCTV y las que hacía Venevisión en esos años.

Esa competencia de la televisión de oro puso a competir a los canales de televisión y al público a decidir qué era lo que veía y lo que no. Eso generó mucho empleo y llegó a ser una de las principales de Latinoamérica, incluso muchas veces por encima de México.

La capacidad que tuvo la industria televisiva nacional en esos años, era en todos los aspectos. Abarcaba las variedades, programas educativos, informativos, investigación y humorísticos. Sin embargo eso fue mermando al punto que actualmente la capacidad para producir yo creo que la siguen teniendo Venevisión y Televen.

Si hubiera un cambio en la economía del país pudiera retomarse un poco el proyecto de seguir formando talento, pero en estos momentos, incluso antes de la pandemia, la capacidad era muy poca, porque la inversión era casi nula.

En los 80 y 90 llegó a haber cinco telenovelas originales en cada canal, porque ocupaban los horarios y competían. La competencia era lo que nutría todo eso. Entonces, pasar de cinco novelas al aire a cero, eso ya dice mucho de cómo ha decaído la industria.

Joaquín Ortega

La capacidad de producir siempre estuvo puesta porcentualmente en complacer los mínimos éticos del mercado. En términos de producción, hasta finales de los años 90 la línea creativa funcionaba siempre a la perfección. Cada canal tenía sus estilos y procesos.

En el caso de Venevisión y de RCTV toda vez la cabeza ejecutiva diera el visto bueno de que arrancara, la producción activaba a libretistas, talento, logística, preproducción, postproducción y promociones.

Una diferencia sustancial entre VV y RCTV era que una vez que se aprobaba un proyecto los apoyos eran distintos. Mientras en Venevisión todo el canal apuntaba al éxito del programa, en RCTV el saboteo podía darse de miles de formas: desde interferencia en promos, mala interpretación de grupos focales para alterar la esencia de la telenovela o el show al aire, intrigas burocráticas al mejor estilo palaciego…en fin, males burocráticos más acentuados en RCTV que en VV.

Aún así, RCTV le llevaba varios cuerpos de ventaja a VV y la directiva de VV financió hasta leyes que intervenían la duración de las telenovelas, porque sabían que estaban muertos al nacer sí una novela de RCTV pegaba.

Hoy luego de la Ley Resorte y del exilio de lo mejor de los productores de comerciales y de tv, la televisión se reinventa con valores de producción (calidad, estética, diseño, etc) muy por debajo que hace 20 años y para colmo debe competir en plataformas o canales que no permiten lucir el producto, léase visualización en dispositivos móviles, PC’s, pantallas compartidas, etc. En fin, el reto el volver a la calidad de una televisión profesional frente a unos usuarios que han perdido el ojo crítico y se van conformando con lo breve y lo malo.

Los programas de humor nos confrontan con lo que nos causaba risa hace 20 o 30 años con lo que es aceptado ahora. ¿Es correcto decir que esos programas eran homofóbicos, machistas o xenófobos a la luz de lo que es aceptado hoy en día?

Andrés Cañizález

Lo que muestra la pantalla son unas claves de humor y culturales de hace 20 o 30 años. No podemos evaluar con los criterios morales de hoy las cosas del pasado. Tenemos que juzgar los hechos de ahora con los códigos de ética de ahora. El pasado respondía a otros códigos culturales, éticos y morales.

Hay que ver esos programas con ese matiz que responde a otro momento, y hay que verlo como un valor del archivo audiovisual del país. Sería un error evaluarlos moralmente con los códigos actuales.

Carmela Longo

Esa era la manera de hacer reír y nadie se sentía ofendido por eso. Hubo personajes basados en los estereotipos homosexuales que pasaron a la posteridad y la gente todavía los recuerda, como el de los peluqueros, que era un sketch de Radio Rochela, que era uno de los más populares.

No estaría tan de acuerdo con esos términos, porque era otra mentalidad en la que de repente algunos podían ser homofóbicos, pero no en el sentido de ahorita, porque ahora no se puede decir nada porque inmediatamente te tildan de racista, homofóbico y xenófobo. No justifico ni digo que estaba bien hecho, pero la sociedad ha cambiado y los patrones quizás han cambiado y se ha abierto los ojos hacia otras realidades que eran tratadas anteriormente.

Era una realidad totalmente distinta. Yo recuerdo que desde pequeña escuchaba los chistes de gallegos y no era que no se ofendían, pero no había tanta sensibilidad que se ha creado hoy en día. El humor tiene que partir de la inteligencia. Para hacer reír hay que ser muy inteligente para lograr una sonrisa y no utilizar muy estereotipo, ni utilizar groserías, que era una forma fácil de conseguir risas.

Joaquín Ortega

El humor en líneas generales ve al mundo desde el inconsciente, allí no hay bondad o maldad, solo pulsiones y verdades crudas. Sin el humor, nos quedamos los seres humanos sin las dosis de verdad y de realidad necesarias para vivir y sobre todo sobrevivir en un mundo que no cambia por decreto o fantasías negacionistas de la realidad.

Latinoamérica tenía un gusto por el humor fácil del amanerado, en donde se le homologaba su inclinación sexual a la de tonto. Nadie como la TV nacional le dio tanto espacio a la diferencia y la visibilización tanto en el sector de variedades, como en oportunidades de empleo. Teatro y TV se alimentaban de talento sexo diverso desde el día uno de su formación en Venezuela. Si ves un programa como Will And Grace está lleno de clichés y y lugares comunes acerca de la homosexualidad masculina y nadie lo tildó de homofóbico.

El humor audiovisual en Venezuela se ha venido abriendo a otros aspectos y temas. No hay que olvidar que arquetípicamente lo que más risa da, inconscientemente hablando son tres cosas: las caídas, los personajes que invierten roles como mujer vestida de hombre y hombre vestido de mujer y los animales humanizados y los humanos animalizados.

La propaganda de la corrección política no amplía el mundo, lo reduce y nos deshumaniza porque no te ayuda a ponerte en el lugar del otro. Me atrevería a afirmar que reírse de uno mismo, es el primer y único paso a la cordura.

¿Podría significar un alivio para los venezolanos poder acceder a este contenido gratuito, muy popular en su época, ante la falta de DirecTV? ¿Es algo que podría ser perdurable?

Andrés Cañizález

Sin duda es un alivio y yo creo que RCTV está buscando alguna veta comercial a futuro. En un primer momento es más una cosa de orden simbólico poder seguir siendo una opción para las personas y mantener una cierta presencia en el mercado venezolano.

Hay una sentencia de la Corte Interamericana, hubo una decisión prácticamente obligando a que se restituyera y que además el Estado venezolano diera a conocer unas pautas de por qué quita o adjudica concesiones a las empresas de televisión nacional.

En un escenario de un cambio político, creo que es muy probable que RCTV vuelva al aire, pero quién sabe cuándo podría ocurrir eso. Es una estrategia para tener presencia hoy en Venezuela. También se une con lo de DirecTV y es una respuesta para una opción de entretenimiento de producciones hechas en Venezuela.

Carmela Longo

La aplicación de RCTV echa mano de aquella televisión de calidad, que a pesar del momento que no se contaba con tantos, era la última tecnología de la época. En aquel momento se hicieron con los recursos tecnológicos de aquel momento. Lo importante es ver lo que está en el fondo de esas producciones.

Los venezolanos tienen allí 22.000 mil horas, es una manera de ver esa televisión que marcó pauta en Latinoamérica, que tiene que ver también con la calidad de las historias, de los actores y del mensaje que se quería mandar.

El Ciclo de Gallegos fue una maravilla, más nunca se hizo algo similar ni en RCTV ni en ningún otro canal. Tener la oportunidad de verlo ahora nadie tiene que desperdiciarla, sobre todo porque es gratuito.

Mi aprehensión sobre los contenidos pagos que van a poner, más allá de la tarifa, qué es lo que va a estar acorde con esa historia con ese monto que van a cobrar. La gente morirá de risa viendo ciertos sketch de Radio Rochela, hay muchísimos como Flora y Hortensia. Hay mucho contenido allí que la gente puede ver y revisitar.

Ahora, si va a ser perdurable eso va a depender de lo que ellos ofrezcan, porque eso va a depender de lo que la gente haya visto. También va a depender de lo nuevo que ellos puedan ofrecer para que la gente no deje de abrir la aplicación, porque al principio es la novedad y la nostalgia.

Joaquín Ortega

La app de RCTV creo que está en fase beta. Es un ejercicio maravilloso para la memoria ir a esos programas que daban otras visiones del país: Expedición, la vieja Radio Rochela, los dramáticos de los años 70 y 80, los unitarios. Cuando todo eso esté en streaming tanto el investigador como el curioso puede obtener una visión completa del país en donde nació o le tocó vivir.

Lamentablemente la oferta en streaming es inmensa, con buenas y malas historias, pero atractiva por ser producida con presupuestos inaccesibles para el mercado criollo. Hulu, Amazon, Netflix pasan por encima de otras plataformas, pero poco a poco se vuelven más globales y ya están adquiriendo material audiovisual de Venezuela.

Los usuarios venezolanos son únicos en el mundo, recuerda que cuando la gente compraba cable, lo primero que ponían en el televisor eran los canales nacionales que pueden ver por señal abierta. Somos una paradoja, dentro de otra paradoja.