PasandoLaCuarentena | Radio Rochela vuelve para los nostálgicos #11May - Runrun

View this post on Instagram

En estos tiempos, tal vez sea la mejor aproximación a lo que fuera otrora el mejor programa de humor de Venezuela. • ¡LA RADIO CUARENTENA! Una Gran Cruzada para llevar buen humor a tu casa en estos tiempos. . Por primera vez en 13 años, los humoristas se unen en un episodio especial para alegrarnos en la cuarentena. Un programa en donde podrán ver de nuevo al legendario elenco: @NorahSuarezOficial @NellyPujols @LaureanoMar @NeneConCristo @JuanCBarry @CheGaetano @ClaudioNazoaOficial @ArielFedulloOficial @CharlyLocote @Amilcar13Rivero @RoyDiaz28 @PortuRochelero @HonorioTorrealba @NapoleonRivero @CocoSanchez33 @Machalengo @AleOtero y @DavidComedia . Ah y yo también 😁 . ¡Pendientes 11 de mayo a las 8:00 pm (hora de 🇻🇪) por mi canal de Youtube! . Un proyecto realizado gracias al siguiente equipo: . Coordinación general: @ReubenMoralesYa . Producción general: @Josseliz . Libretos: Francisco Martínez @LaureanoMar @Sergio.Jablon @EmilianoVale y @ReubenMoralesYa @EmilioLoveraOf . Edición de video y diseño gráfico: @tomacitooo . Edición de audio: @aelovera . Producción musical: @LivioArias . . #LaRadioCuarentena