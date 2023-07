MúsicaParaPensar | El hard rock clásico, por Alberto Tobío Martel - Runrun

El hard rock, conjuntamente con el rock clásico o rock and roll y la música clásica, fueron las tres corrientes principales que terminaron de configurar lo que conocemos como el rock progresivo

@albertotobio

Hacia finales de los años 70 surgen bandas que sentaron las bases del hard rock (HR). Precisamente, el HR, conjuntamente con el rock clásico o rock and roll y la música clásica, fueron las tres corrientes principales que terminaron de configurar lo que conocemos como el rock progresivo.

Algunas precisiones históricas y conceptuales

Lo cierto es que este subgénero, que se inicia un poco antes de comenzar los años setenta, ha marcado de manera muy importante lo que se ha hecho en materia de rock de allí en adelante. Según la literatura especializada, se nutrió del movimiento Garage, y de las corrientes del blues rock y del rock psicodélico. Y yo agregaría, del rock clásico o rock and roll.

De las bandas originarias, tenemos, particularmente, del Reino Unido, a The Who (1962), Cream (1966), The Jimi Hendrix Experience (1966) y, por supuesto, Led Zeppelin (1968). Posteriormente, ya por comenzar la década de los setenta y en los primeros años de esta, aparecen bandas como Grand Funk Railroad (1969), Uriah Heep (1969), Aerosmith (1970) y Kiss (1973).

Como nos vamos a dedicar solamente en este artículo a las bandas pioneras, ya que en los artículos 6 y 7 hablamos de la evolución del HR ya en los años ochenta y noventa, con grupos como Dream Theater y Liquid Tension Experiment, me voy a atrever a dedicarle todo el artículo a la que considero la banda pionera que marcó el camino de lo que vino posteriormente: Led Zeppelin.

Tal y como lo mostramos en el timeline (o línea de tiempo), tanto el HR como el rock clásico (o mejor conocido como rock and roll), representado fundamentalmente por The Beatles, son dos subgéneros que nutrieron el rock progresivo, obviamente, además de la música clásica.

El HR se caracteriza por el uso de letras agresivas, con guitarras eléctricas distorsionadas, el uso del bajo, la batería y, en ocasiones, los teclados. Pero, el HR, bien hecho, es mucho más que música ruidosa. Y eso es lo que vamos a tratar de demostrar en el presente artículo.

Desde el punto de vista musical, poniéndole un poco de técnica a lo que estamos escribiendo, el HR suele estar escrito en una tonalidad mayor, con el uso maestro de tonalidades menores. Se utiliza con frecuencia la escala pentatónica (compuesta por 5 notas y 4 intervalos) y los acordes tradicionales se sustituyen por acordes de quinta.

En el caso particular de la batería, esta suele alcanzar un tempo de entre 100 y 150 pulsos por minuto, siendo 120 el valor habitual.

Led Zeppelin

Led Zeppelin fue una banda británica de rock fundada en Londres en 1968 por el guitarrista Jimmy Page, quien había pertenecido a The Yardbirds. La banda estuvo integrada por Jimmy Page en la guitarra, John Paul Jones como bajista y tecladista, el vocalista Robert Plant y John Bonham en la batería (que había coincidido con Plant en The Band of Joy). Es considerada una de las bandas más importantes e influyentes de la década de los 70 y de la historia del rock. De hecho, para muchos: “The biggest band in the world”.

Soy de los que piensa que Led Zeppelin hizo, por una parte, una música bastante más compleja de lo que uno pudiese pensar en primera instancia. Es decir, no solamente hard rock. Presentó elementos de un amplio espectro de influencias y géneros, como el blues, el rock and roll, el soul, la música celta, el rockabilly, la música india, el rock progresivo, el folk, el rock psicodélico, reggae, y el country, entre otros. Pero, además, en algunas canciones como The Rain Song (La canción de la lluvia), del disco Houses of The Holy (Casas del santo) de 1973, donde la banda se introduce de manera muy clara en la música clásica.

La banda publicó un total de nueve (9) discos de estudio entre los años 1969 y 1982. Aparte de eso, también produjo cinco (5) álbumes en vivo.

De esos discos, me he permitido seleccionar cinco (5), porque considero resumen lo mejor de la banda e integran los cambios fundamentales que realizaron en su música. Cuatro de ellos en estudio y uno en vivo.

En un ejercicio de síntesis, uno pudiera dividir la carrera de Led Zeppelin en tres (3) etapas:

Etapa 1: corresponde a los cuatro primeros discos de la banda y va desde 1969 hasta 1971. Se trata de una etapa donde hicieron música más hard, con predominio de guitarra, bajo y batería.

corresponde a los cuatro primeros discos de la banda y va desde 1969 hasta 1971. Se trata de una etapa donde hicieron música más hard, con predominio de guitarra, bajo y batería. Etapa 2: de 1972 a 1976. Incluye los discos: Houses of The Holy, Physical Graffiti (Grafiti físico) y Presence (Presencia). Una etapa con arreglos más intrincados y con una mezcla entre lo eléctrico y lo acústico. Hay una mayor participación de los teclados y otros instrumentos distintos a las guitarras, bajos y batería.

de 1972 a 1976. Incluye los discos: Houses of The Holy, Physical Graffiti (Grafiti físico) y Presence (Presencia). Una etapa con arreglos más intrincados y con una mezcla entre lo eléctrico y lo acústico. Hay una mayor participación de los teclados y otros instrumentos distintos a las guitarras, bajos y batería. Etapa 3: es la etapa si se puede llamar más comercial, progresiva y hasta pop de la banda.Va desde el año 1977 hasta 1981, año en el que se disuelve el grupo. En esta etapa, la influencia en las composiciones de John Paul Jones es clave.

Led Zeppelin IV (1971)

Es un disco que resume muy bien lo que podríamos llamar una “primera etapa” de la banda. Un HR muy clásico, potente y con predominio de la guitarra de Page en unión a la batería de John Bonham.

Es cuarto álbum de estudio sin título de la banda de rock inglesa Led Zeppelin, comúnmente conocido como Led Zeppelin IV y fue lanzado el 8 de noviembre de 1971 por Atlantic Records. Fue producido por el guitarrista Jimmy Page y grabado entre diciembre de 1970 y febrero de 1971, principalmente en la casa de campo Headley Grange. El álbum contiene una de las canciones más conocidas de la banda, Stairway to Heaven (Escalera al cielo).

Led Zeppelin IV

En el siguiente link, Starway to Heaven en directo… Una maravilla de canción, una gran voz, una extraordinaria letra, batería impecable, las guitarras de Page (12 y 6 cuerdas) y el trabajo de John Paul Jones en los teclados y bajos en los pedales. En el siguiente enlace, el álbum completo:

Vídeo: Stairway to Heaven Live | OLD TAPES

Vídeo: Led Zeppelin – Led Zeppelin IV (Remaster) [Official Full Album] | Canal en Youtube de Led Zeppelin

Houses of the Holy (1973)

Es el quinto álbum de estudio de la banda de rock inglesa Led Zeppelin, lanzado el 28 de marzo de 1973 por Atlantic Records. El álbum se benefició de que dos miembros de la banda instalaran estudios en casa, lo que les permitió desarrollar canciones y arreglos más sofisticados y expandir su estilo musical.

Posteriormente, varias canciones se convirtieron en elementos fijos en el set en vivo del grupo, incluidas The Song Remains the Same (La canción sigue siendo la misma), The Rain Song (La canción de la lluvia) y No Quarter (algo así como Sin cuartel). Todos los instrumentos y voces fueron proporcionados por los miembros de la banda Robert Plant (voz), Jimmy Page (guitarra), John Paul Jones (bajo, teclados) y John Bonham (batería). El álbum fue producido por Page y mezclado por Eddie Kramer. La portada fue la primera de la banda diseñada por Hipgnosis y se basó en una fotografía tomada en Giant’s Causeway en Irlanda del Norte.

Houses of The Holy

Aunque la respuesta de la crítica fue mixta, Houses of the Holy se convirtió en un éxito comercial y luego recibió una certificación Diamond (más de 10 millones de álbumes vendidos) de la Recording Industry Association of America (RIAA) en 1999. En 2020, el álbum fue clasificado en el puesto 278 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone.

Vídeo: Led Zeppelin – Houses of the Holy (Remaster) [Official Full Album] | Canal en Youtube de Led Zeppelin.

Physical Graffiti (1975)

Este gran disco doble sintetiza muy bien la “segunda etapa” del grupo, un poco más compleja desde el punto de vista musical.

Physical Graffiti es el sexto álbum de estudio de la banda de rock inglesa Led Zeppelin. Fue lanzado como un álbum doble el 24 de febrero de 1975. Fue el primer álbum del grupo lanzado bajo su nuevo sello, Swan Song Records.

La banda escribió y grabó ocho canciones nuevas para el álbum a principios de 1974 en Headley Grange, una casa de campo en Hampshire, lo que les dio tiempo suficiente para improvisar arreglos y experimentar con la grabación. El tiempo total de reproducción cubría poco menos de tres caras de un LP, por lo que decidieron expandirlo a un doble al incluir pistas inéditas de las sesiones de los álbumes anteriores Led Zeppelin III, Led Zeppelin IV y Houses of the Holy. El álbum abarcó una variedad de estilos que incluyen hard rock, rock progresivo, rock ‘n’ roll y folk. El álbum se mezcló durante el verano de 1974 y se planeó su lanzamiento a fin de año; sin embargo, su lanzamiento se retrasó porque la portada del álbum troquelada, diseñada por Peter Corriston, resultó difícil de fabricar.

Physical Graffiti fue un éxito comercial y crítico desde su lanzamiento y debutó en el número uno en las listas de álbumes en el Reino Unido y en el número tres en los EE. UU. Fue promovido por una exitosa gira por Estados. El álbum ha sido reeditado en CD varias veces, incluida una edición expansiva del 40º aniversario en 2015. Posteriormente, Physical Graffiti fue certificado 16 veces platino en los Estados Unidos por la Recording Industry Association of America (RIAA) en 2006, lo que significa envíos de más de ocho millones copias.

Physical Graffiti

The Song Remains the Same (1976)

Es el primer álbum en vivo de Led Zeppelin, editado en 1976 por Swan Song Records. Este álbum doble sirvió como banda de sonido de la película del mismo nombre, estrenada en 1976. La grabación del álbum y la filmación de las escenas en vivo de la película tuvieron lugar a lo largo de tres noches en el Madison Square Garden de Nueva York (27, 28 y 29 de julio), durante el tour de 1973 de la banda.

Es, a mi manera de ver, un extraordinario disco. Yo incluso diría que, si a una persona le interesa incursionar en la música de Led Zeppelin, puede empezar por este disco. Es una excelente selección de las canciones más emblemáticas de la banda hasta la fecha, aparte de que puede ser el hito más elevado del grupo tocando en directo, y esto se refleja claramente en la energía y potencia que generan apenas cuatro músicos…

The Song Remains the Same

Un detalle muy interesante del disco, al menos para mí. En el folleto que trae inserto, en la última página, Jimmy Page dice: “to do it with just the three instruments. There´s so much that can be done… and will be done” (Fuente: folleto informativo del disco The Song Remains the Same, 1976). Es algo como: “hacerlo con solo los tres instrumentos. Hay tanto que se puede hacer… y se hará”. Se refiere, obviamente, a lo impresionado que todavía está de haber generado en directo una música tan completa, a pesar de ser solamente tres instrumentos (guitarra, bajo y batería).

Con el permiso del Sr. Page, yo completaría diciendo: no es exactamente así, porque, por ejemplo, están los maravillosos teclados de John Paul Jones, que además es el bajista. Que quiero decir con esto, si escuchan Starway to Heaven, se podrán dar cuenta que John Paul Jones toca los teclados, pero, simultáneamente, hace los bajos con los pedales…

In Through the Out Door (1979)

Se trata del octavo disco en estudio de la banda (Por la Puerta de Salida, en español) y el que marca el inicio de la tercera y última etapa de esta. En este disco se presenta una influencia muy marcada del multi-instrumentista John Paul Jones, especialmente por el uso de los sintetizadores. Pero no solo eso, hay muchos estilos involucrados; por ejemplo, samba en “Fool in The Rain” (Tonto en la Lluvia), country en “Hot Dog”, pop en “All My Love” (Todo mi Amor) y algo de blues en “I´m Gonna Crawl” (Voy a gatear).

In Through the Out Door

Una anécdota muy interesante de este disco está relacionada con la bellísima canción All my love, escrita por John Paul Jones y Robert Plant y dedicada por este último a su pequeño hijo fallecido cuando apenas tenía 5 años. Lo cierto es que John Bonham no encontraba la salida a la parte rítmica de la batería y le pidió ayuda al baterista de Toto (Jeff Porcaro) para solucionar el problema. Total, que, lo que escuchamos en la canción tiene mucho de los aportes, al menos teóricos y conceptuales, de Porcaro (Fuente: Wikipedia, consultar: “All My Love”).

El presente…

Quise compartir con ustedes lo que representa el presente de la banda. Creo firmemente que Led Zeppelin termina creativamente en el año 1980, cuando muere el extraordinario baterista John Bonham. Ha habido, eso sí, reuniones esporádicas. Particularmente destaco aquellas en las que la batería la tocó su hijo Jason, en los años 1988, 1990, 2007 y, muy especialmente, en 2012.

En el primer link, precisamente el concierto de 2012 en el O2 Arena de Londres.

Un comentario personal. Como todo en la vida, y en los músicos no es la excepción por supuesto, los años pasan… y las condiciones ya no son las mismas. Podemos ver la interpretación del clásico Starway to Heaven con un Robert Plant con una voz bastante mÁs grave y menos potente. Y el punteo final de la canción por parte de Jimmy Page, bastante recortado.

El segundo link es realmente impresionante. Un homenaje hecho a Led Zeppelin. En esta ocasión con la interpretación majestuosa del grupo Heart de Starway to Heaven en el Kennedy Center en 2017. Las hermanas Wilson (Ann y Nancy), una orquesta completa, un coro de 40 personas, Jason Bonham en la batería y algunos de los mejores músicos del mundo, todo para recrear lo que hicieron solo 4 hombres…

Les confieso que cada vez que veo el video suelto unas lágrimas. Ver las caras y expresiones de los tres músicos es una maravilla. Bravo por Led Zeppelin y también bravo por Heart.

La contribución a la música del Led Zeppelin, desde la perspectiva individual de los cuatro músicos…

En esta parte voy a resumir, de manera muy sencilla, lo que considero son los aportes que cada uno de los integrantes hicieron para la música de la banda.

En primer lugar, Robert Plant. Seguramente está entre los 10 mejores cantantes de rock de la historia. Además, un excelente compositor. Algunas personas por las redes se preguntan: ok, es un buen cantante, pero, ¿toca algún instrumento? Bueno, he investigado que toca algo de guitarra y percusión básica (pandereta, tambores, etc.). Pero ¿acaso necesita tocar algún instrumento con esa maravillosa voz que tiene? Su voz es su principal instrumento musical (bueno, así opina mi profesora de música).

En cuanto a Jimmy Page, seguramente entre los 20 mejores guitarristas de la historia del rock. También un muy buen compositor. Como guitarrista toca muy bien todo aquello que tenga cuerdas: guitarra, bajo, mandolina, banjo, sitar, dobro, steel guitar y pedal steel guitar. Pero también teclados, armónica y pandereta. Además, un fanático del blues que, por supuesto, introdujo con mucha fuerza en la música de la banda.

Qué decir del fallecido John Bonham, también en el “top ten” de los grandes bateristas de la historia. Entusiasta de la técnica de “dobles” que consiste en pegar dos golpes con la baqueta mientras la mano sube y baja. Un dato importante: para muchos especialistas en la materia, más que acompañar en la base rítmica al bajo de John Paul Jones, tocaba de manera sincronizada junto con la guitarra de Page. Este detalle hace una gran diferencia con el resto de los bateristas.

Dejo para el final al bajista John Paul Jones. El más tímido y callado del grupo. Pero, para mí, el gran músico multiinstrumentista detrás de la maravillosa música de Led Zeppelin. Como comentamos con anterioridad, comenzó a tener una mayor participación en las composiciones a partir de las segunda y tercera etapas. Introdujo otras corrientes musicales: el funk, el soul y, por supuesto, lo clásico.

La película: The Song Remains the Same

La filmación tuvo lugar durante el verano de 1973, durante tres noches de conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York, con imágenes adicionales filmadas en Shepperton Studios. La película se estrenó tres años después, el 20 de octubre de 1976, en el Cinema I de Nueva York, el 22 de octubre de 1976 en Fox Wilshire de Los Ángeles y en el Warner West End Cinema de Londres dos semanas después. Fue acompañado por un álbum de banda sonora del mismo nombre. El DVD de la película fue lanzado el 31 de diciembre de 1999.

A continuación, les dejo la película:

El timeline de la banda

Finalmente, les presento el timeline de la banda, donde se puede apreciar claramente la participación de los tres músicos (Plant, Page y Paul Jones) hasta el año 1981, en el que se disolvió el grupo (un año anterior, había muerto John Bonham). En el año 1982 se publica el que fue su último disco en estudio, llamado CODA, que contenía material inédito que ya tenían grabado, pero no habían publicado.

Muy curiosa resulta la colaboración de Phil Collins (baterista de Genesis) en el año 1985, como parte del festival Live Aid en la ciudad de Filadelfia.

Hasta aquí nuestros comentarios sobre esta fabulosa banda. El próximo artículo (N° 12) será sobre The Beatles… Hasta la próxima.

