Cuestionario 2.0 | Alejandra Otero, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

Alejandra Otero, quien saltó del periodismo a la comedia, nos cuenta cómo se la lleva con la tecnología

Alejandra Otero es una periodista y comediante venezolana, quien luego de graduarse de Comunicación Social, ejerció como periodista en medios como Globovisión y El Nacional, y realizó una maestría en Relaciones Internacionales en The New School.

Tiempo más tarde se destacó como locutora del espacio Echando carro, transmitido por la radio del Ateneo de Caracas. Y en el 2005 ingresó a Aló ciudadano. Sin embargo, a pasar del tiempo, Alejandra Otero decidió retirarse para enfocarse en una de sus pasiones: la comedia. Luego de estar en distintas agrupaciones humorísticas como Improvisto y realizar funciones de stand up comedy por cuenta propia, ahora Alejandra ha tenido que combinar dos de sus grandes amores: su familia y sus ganas por sacarles una sonrisa a todos.

Vídeo: Ale Otero – Cuéntame La Vaina T2 Ep08 | Canal en Youtube de Emilio Lovera

Es un placer para mí tener el día de hoy a Alejandra Otero en este Cuestionario 2.0.

–¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

–Creo que lo mejor que me ha dado la tecnología ha sido que yo pueda trabajar independiente, que no dependa de nadie y pueda hacer todo lo que yo quiera. Genero mi contenido, con pocos límites en ese sentido, y eso me hace muy feliz.

–¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

–Yo lo que más uso es mi teléfono, esa es como mi vida. Tengo otros dispositivos, pero el que realmente uso para todo es mi teléfono, hasta el punto en que ya he leído libros por mi celular. Soy totalmente dependiente de él.

–¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

–El primer celular que tuve fue un StarTAC, de Motorola, y la verdad es que mi mamá me lo dio como para controlarme de la vida, porque yo era adolescente. Pero era superdivertido tenerlo, a pesar de que solo servía para llamar y recibir llamadas.

–¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

–La dependencia. Todos en mi casa y en mi familia somos superdependientes de los celulares, o las pantallas en general. Y eso hace que, por un lado, sea bueno que tengamos ese mundo de posibilidades y todo lo que podemos lograr por ella, pero a la vez estamos todo el día pegados a la pantalla. Entonces hay que buscar obligarnos a desconectarnos en varios momentos del día porque si no, no nos relacionamos entre nosotros y creo esto es una realidad de muchas personas en el mundo.

–¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

–Ha sido fundamental, yo creo que yo como humorista, comediante y como generadora de contenido, es esencial para mí el hecho de tener todas esas posibilidades a través de la tecnología, las redes, distintas plataformas… En mi caso, me ha hecho ser completamente independiente, como lo comenté hace un rato, y creo que eso impactará no solo en mi carrera, sino en todas las profesiones.

La tecnología ya es parte de nuestras vidas y será clave en cualquier carrera que nos desempeñemos.

–¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

–Creo que no he pasado tantas penas en WhatsApp… ¡Ahhh! Sí, me pasó una vez que le mandé una invitación al cumpleaños de mi hija a la persona que no era, además fue una persona que también tiene hijos. Fue superincómodo… fue como “¡Ay!, perdón. No eras tú”, jajaja. Pero bueno, he escuchado cosas peores.

–Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

–No tengo mucho tiempo de escuchar pódcast. He escuchado todos los de mis amigos, pero solo un episodio entonces no me atrevo a recomendar ninguno.

–Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

–¡Wow! Qué difícil. Creo que, en este momento, seguiría la de Sascha Fitness porque me da demasiado material jajaja. Entonces, si no la puedo seguir a ella sería superdifícil buscar todo ese contenido que me da para crear su personaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sascha Barboza (@saschafitness)

–Todos tenemos una app favorita, ¿cuál es esa app que abres varias veces al día?

Creo que WhatsApp. Es con la que más trabajo y con la que me comunico con mi familia, además. Pero Instagram es también la que más uso para trabajar y para perder el tiempo.

–¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

–En este momento estoy viendo The Crown, siempre intento ver alguna serie y la verdad es que estoy bastante enganchada con esta. Es superbuena, interesante y está demasiado bien hecha. Siento que llegué un poco tarde, pero me encanta jaja. Ahora estoy todo el día hablando con acento inglés, estoy todos los días como “Oh, darling… I need some water”.

Vídeo: The Crown | Official Trailer | Netflix | Canal en Youtube de Netflix

–Cuéntanos de alguna vez que recuerdes que un avance tecnológico te haga sorprendido.

–Ahorita en la pandemia me sorprendió gratamente el avance que dio el servicio de delivery en Venezuela, y todas las apps que hay y todo lo que se puede lograr ahora con el delivery. Creo que ese ha sido un avance tecnológico en nuestro país que muchos agradecemos.