Entrevista | Bettina Lobo: “En las redes intento ser mi versión más auténtica”, por Carolina Jaimes Branger - Runrun

“En las redes sociales es bueno ser uno mismo; se puede ser exitoso mostrando su lado verdadero”, Bettina Lobo.

@cjaimesb

Conocí a Bettina Lobo cuando cantó el Ave María en la boda de su hermana. Todos los que estábamos en la iglesia nos sentimos cautivados –y electrizados- por su talento, su carisma y su humildad al recibir, al final de la misa, tantos halagos. Esa humildad es una de sus grandes virtudes: sabe lo que ha logrado y está consciente de lo que le falta.

Desde niña manifestó su amor por el canto… Curiosamente comenzó con un género nuevo para ella, la ópera. Desde entonces no ha dejado de aprender, de estudiar, de prepararse. Bettina Lobo actualmente vive en los Estados Unidos, donde espera conseguir una puerta que se le abra, específicamente en Broadway. Su lema es “el que persevera, vence”. Y la verdad es que Bettina no ha hecho otra cosa que perseverar día a día. Trabaja con denuedo en mejorar cada día sus fortalezas. Y aun con más voluntad en lo que considera que tiene que mejorar, como su baile.

A Bettina Lobo la inspiran actrices como Meryl Streep, por su capacidad de mimetizarse; Julie Andrews por su fidelidad a su estilo y Caissie Levy, la canadiense que le dio vida a Elsa, el personaje de Frozen en Broadway, por su capacidad de triunfar en un país que no era el suyo y de quien ha aprendido muchas cosas, porque fue su profesora en la universidad.

Cree que la familia debe ser siempre la prioridad y no se olvida de dónde viene: Venezuela siempre está en su mente y en su corazón. Recuerden su nombre: Bettina va a triunfar porque tiene todo lo que se necesita para hacerlo en un mundo tan competitivo, duro y demandante como es el del espectáculo.

–¿Cómo empezó tu amor por la música y en particular, el canto?

–Comenzó por mi amor al teatro musical. Desde muy pequeña mis papás siempre nos mostraron a mí y a mi hermana películas de musicales y nos hablaban de lo increíble que era ver las obras en vivo. Desde que vi la película El fantasma de la ópera comencé a cantar las canciones por todos lados de mi casa y descubrí que me encantaba imitar a los artistas de la película, cantando un género que nunca había escuchado –ópera. Así comenzó mi historia de amor con el canto.

Poder narrar una historia a través de mi voz es de las cosas que más me trae alegría y saber que mi instrumento puede tocar los corazones de muchas personas es una de las bendiciones más grandes que Dios me ha dado.

La música para mí es magia; sin ella mi vida no sería tan alegre. Al final, es el idioma universal que no importa si no entiendes la letra, puedes sentir la canción o pieza e igual te puede invocar alguna reacción. Apenas sentí que cantando era donde estaba más feliz y me sentía lo más “yo” supe que esto tenía que ser más que un hobby, tenía que dedicarme a hacerlo por todo el tiempo que fuera posible.

–¿Cuándo decidiste seguir ese rumbo con estudios formales?

–Durante mi primaria estuve en el coro del colegio, cantando en las misas y practicando las canciones una vez por semana. Pero no fue hasta sexto grado, cuando abrieron una escuela de música en Caracas llamada School of Rock, que mi mamá me dijo para meterme en clases de canto formales. Yo conocía los calentamientos básicos por el coro, pero aquí fue la primera vez que empecé a descubrir otros géneros musicales y a aprender a moldear mi voz dependiendo del estilo. Ahí comenzó mi camino de entender la voz y conocer mis capacidades con el instrumento.

Luego quise aprender más sobre teoría musical y un poco de piano, entonces me inscribieron en la Escuela de Música Manuel Alberto López por dos años, en los que aprendí muchísimo: fui a campamentos de teatro a lo largo de bachillerato, canté en un coro profesional llamado Arpegio por 6 años, participé en obras, hasta que me mudé a Nueva York para estudiar en la capital de musicales sobre mi pasión número uno: el teatro musical. Básicamente desde los 12 años decidí que esto era a lo que quería dedicarme y lo único que nunca dejé de hacer desde eso momento hasta hoy ha sido cantar.

–Sabes que llegar a Broadway es un largo camino, pero tienes el talento y la disposición. ¿Cuáles son los próximos pasos?

–Sí, ¡es un largo camino! Pero no imposible, si lo quieres lo suficiente. Este año recibimos la increíble noticia de que ¡por fin los artistas internacionales que tienen un permiso de trabajo en Estados Unidos pueden participar en musicales de Broadway! Antes no se podía y esa meta la vi casi imposible por muchísimos años, ahora no lo veo así. Una vez que comiencen a abrir los teatros y las audiciones, a eso me dedicaré. Como decimos en el mundo del teatro, las audiciones son el trabajo de verdad y estar en la obra son las vacaciones.

Hay que aprender a ser constantes y confiar en el talento de uno. Yo soy una cantante fuerte, pero me cuesta horrores bailar tap o hip hop, es un área que sé puedo mejorar y que, una vez que domine, me va a abrir más puertas; ¡así que uno de los pasos definitivamente va a ser tomar clases de baile! (risas). Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y es importante no frustrarse si algo que quieres se está tardando más de lo normal. Solo hay que seguir intentando y por más cliché que suene “el que persevera vence” y en eso creo firmemente.

–¿Qué actrices te inspiran?

–Hay muchas actrices espectaculares que me inspiran. La resiliencia de Meryl Streep y su capacidad de ser un camaleón, sin importar el personaje que esté interpretando, es admirable; su profesionalismo me inspira muchísimo. Julie Andrews es mi ídolo, ella comenzó también en el mundo del teatro musical y, a pesar de las presiones de la industria, siempre se ha mantenido muy fiel a quién es ella como persona y como artista. Por último, una actriz de Broadway que se llama Caissie Levy; ella no solo originó el rol de Elsa en el elenco original de Frozen en Broadway y fue Elphaba en Wicked… también fue mi maestra en la universidad. De ella aprendí a ser una mejor narradora de historias, el poder de la voz, a tener disciplina y a creer en mí misma. Y que, a pesar de la fama y reconocimiento, la familia tiene que seguir siendo la prioridad número uno. Como canadiense que es, también ha sido una inspiración por ser una actriz internacional lográndolo en el mundo artístico estadounidense y de Inglaterra.

–¿Cómo es tu rutina diaria de preparación?

–En tiempos normales y no de COVID iría más o menos así: levantarme temprano en la mañana para agarrar un tren y anotarme en las listas de las audiciones del día, elegir el material con el que voy a audicionar, arreglarme en el edificio de mi universidad (ya que los exalumnos siempre están bienvenidos), practicar el material, regresar al lugar de la audición, audicionar, luego ir a trabajar; si tengo un show tipo cabaret ese fin de semana, ir al sitio del show a ensayar con el elenco y luego de la práctica. A veces me iría a ver con mis amigos, regresar a mi casa y ver las audiciones del día siguiente. Mientras espero para recuperar esa rutina, ahora tengo la de “creadora de contenido”, por decirlo así. Esta es mucho más flexible y requiere moverme menos, pero sí necesita de mucha planificación e imaginación.

Mis días ahora consisten en hacer ejercicio para no perder ese movimiento necesario, ir a mi casa a arreglarme, preparar la idea del contenido que ya había pensado en los días anteriores (yo llevo una lista en el celular con todas las ideas que se me pueden ocurrir porque si no se me olvidan), arreglar mis materiales (micrófono, luz blanca, lugar en donde grabar, etc.), calentar la voz (si es un video de canto), grabar el contenido, editar y tenerlo listo para montarlo al final del día. A veces grabo hasta 2 o 3 videos en un día para adelantar y así tener tiempo de hacer otras cosas.

–Eres una tik toker con miles de seguidores. Conquistar las redes sociales no es tarea fácil. ¿A qué atribuyes haber calado tanto y tan rápido, además de tu talento?

–El talento contribuye un poco, pero creo que la razón principal por la que las personas se sienten atraídas a mi página, o por lo menos lo que me han dicho, es que es muy particular y específica. A mí me gusta describir mi página como mi esencia: una venezolana dedicada al teatro musical, amante de Disney, las películas animadas, Harry Potter, enamorada de su país y de representar la comunidad latina en Estados Unidos. Hay personas que se han identificado con la página porque es primera vez que ven a una venezolana que se dedica al teatro en el extranjero y que habla de sus experiencias como alguien internacional en ese mundo tan particular. También intento ser mi versión más auténtica. Ojalá las personas que vean la página puedan sentirse inspiradas, no solo a compartir sus talentos si los tienen, sino a ser ellas mismas. Porque se puede ser exitoso mostrando su lado verdadero.

–¿Qué significa Venezuela para Bettina Lobo?

–¡TODO! Venezuela es mi hogar y nada va a cambiar eso. Es el lugar en dónde crecí, en donde está gran parte de mi familia. Llevo el nombre de Venezuela con tanto orgullo que se me puede explotar el pecho. Soy muy afortunada de ser de donde soy y, no solo es parte de mi “marca”, es gran parte de mi identidad. Mientras conozco a más venezolanos en el extranjero, he visto que es un factor común que nos sentimos muy orgullosos de ser de nuestro país. A veces he conocido a venezolanos que cuando nos damos cuenta de que somos del mismo país nos abrazamos y por un momento nos sentimos en nuestro hogar otra vez. Venezuela me ha dado a las personas más importantes de mi vida, mi educación, mi relación con Dios. La primera vez que agarré un micrófono fue ahí. Me enseñó sobre el poder de la amistad, a nunca rendirme, a luchar por lo que quiero, a querer justicia. Y me dio la convicción de que en grupo funcionamos mejor. Mi país lo llevo en el corazón y espero algún día hacerlo muy orgulloso.