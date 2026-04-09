American Airlines regresa a Maiquetía

American Airlines anunció la reanudación de los vuelos entre Venezuela y Estados Unidos a partir del miércoles 30 de abril. La aerolínea señaló que todavía está trabajando con los entes reguladores para habilitar los vuelos directos y espera nuevas aprobaciones gubernamentales para “ofrecer un servicio diario sin escalas entre Miami (MIA) y Caracas, Venezuela (CCS), con el avión Embraer 175», dice el comunicado.

Los vuelos Caracas-Miami todavía no están disponibles en la página de American Airlines, pero la aerolínea ve con optimismo lo que viene.

«Estamos agradecidos por los esfuerzos de EE. UU. Secretario de Transporte Sean Duffy, EE. UU. El Secretario de Estado Marco Rubio y toda la administración para ayudarnos a reconectar Estados Unidos con Venezuela. Nuestro regreso no sería posible sin esta sólida asociación», dijo el vicepresidente ejecutivo de American Eagle, bienes raíces corporativos y asuntos gubernamentales, Nate Gatten.

¿Cómo es el Embraer 175?

El Embraer 175 tiene capacidad para 82 personas. American Airlines dice se trata de «un avión de doble clase que ofrece la oportunidad de mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros con una cabina premium. Cuenta con comodidades amigables para el cliente, incluyendo Wi-Fi y energía en el asiento».

American Airlines comenzó a operar en Venezuela en 1987 y fue la mayor aerolínea estadounidense en el país antes de suspender sus servicios en 2019. Conecta más destinos sin escalas con Estados Unidos que cualquier otra aerolínea en el Caribe y Latinoamérica, proporcionando durante décadas enlaces directos cruciales que han facilitado viajes de negocios, familiares y de amigos, de placer y humanitarios.

“El centro de operaciones de American Airlines en Miami es la principal puerta de entrada de Estados Unidos a Latinoamérica, y nuestro servicio a Venezuela es una parte fundamental de nuestra historia y nuestro futuro”, declaró Nat Pieper, director comercial de American Airlines. “Nuestro compromiso de conectar a Venezuela con Estados Unidos se remonta a más de 30 años, y esperamos con entusiasmo las nuevas oportunidades comerciales y el fortalecimiento de los lazos con familiares y amigos que nuestro servicio nos brindará”.