Trump anuncia reapertura de vuelos con Venezuela: American Airlines sería la primera en operar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves, 29 de enero, que será reabierto el espacio aéreo comercial para permitir vuelos entre Venezuela y el país norteamericano, tras conversarlo con Delcy Rodríguez, presidenta encargada con su aval.

En declaraciones ofrecidas durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, Trump informó: “Los ciudadanos americanos en breve podrán ir a Venezuela y estarán a salvo allí. Estarán a salvo”.

Además, Trump señaló que muchos venezolanos desean volver al país o visitarlo, por lo que instruyó al Secretario de Transporte, Sean Duffy, y al Pentágono a realizar los trámites necesarios para permitir la reapertura inmediata del espacio aéreo.

American Airlines es la primera aerolínea en reconectar ambos países

American Airlines se convirtió en la primera aerolínea en anunciar sus planes para restablecer el servicio de vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos.

“Contamos con más de 30 años de experiencia conectando a venezolanos con Estados Unidos, y estamos listos para renovar esta increíble relación”, declaró Nat Pieper, Director Comercial de American Airlines, según publicó la aerolínea en su sitio web de prensa oficial.

Según la publicación, la aerolínea se mantiene en “estrecho contacto con las autoridades federales y está lista para iniciar vuelos a Venezuela”. Por ahora están a la espera de la aprobación del gobierno y las evaluaciones de seguridad.

“Al reanudar el servicio a Venezuela, American Airlines ofrecerá a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y generar nuevos negocios y comercio con Estados Unidos”, agregó Pieper.

Siete años de desconexión y el giro de 2026

Los vuelos directos entre ambos países fueron suspendidos de manera indefinida en mayo de 2019. En aquel momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el de Transporte alegaron que las condiciones en Venezuela representaban una “amenaza” para la seguridad de aeronaves, pasajeros y tripulaciones. Esta medida ocurrió en paralelo al cierre de la Embajada de EE. UU. en Caracas y la ruptura formal de relaciones diplomáticas.

Esta reapertura es la culminación de un mes de cambios drásticos en la relación bilateral. Tras los eventos de principios de enero que resultaron en la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, Washington reconoció a Delcy Rodríguez como figura de “transición” para liderar un proceso diplomático.

Asimismo, durante las últimas tres semanas, se han reportado reuniones de alto nivel, incluyendo un encuentro discreto entre el director de la CIA y Rodríguez en Caracas para coordinar temas de seguridad regional y lucha contra el narcotráfico.

También, la administración Trump inició este mes el desbloqueo progresivo de activos venezolanos en el exterior, mientras que el gobierno interino en Caracas anunció reformas para permitir la inversión de petroleras estadounidenses.

Esta misma semana, el Departamento de Estado notificó al Congreso el envío de personal temporal a Caracas para retomar funciones diplomáticas selectas, lo que supone el primer paso para la reapertura total de la embajada.

