El plan de Rubio para Venezuela: Acción militar solo ante “amenaza” y foco en elecciones libres

En una comparecencia de alto perfil ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado este miércoles, 28 de enero, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, presentó la hoja de ruta de la administración Trump para la “nueva Venezuela”. Rubio fue enfático al declarar que el país ha dejado de ser una base de operaciones para adversarios globales, marcando el inicio de un proceso que definió como una transición por etapas.

“Tenemos un régimen operado por un narcotraficante que se convirtió en la base de operaciones de todos nuestros enemigos en el mundo, prácticamente. Para Irán era su principal punto de operación en el hemisferio occidental, para Rusia su primera base de operaciones junto con Cuba y Nicaragua era Venezuela. Y en el caso de China, estaban recibiendo petróleo con un descuento de 20 dólares por barril y ni siquiera se estaban pagando, se estaba amortizando la deuda”, afirmó Rubio.

El Secretario enfatizó que la situación no solo era una crisis política interna, sino una amenaza directa para los Estados Unidos: “Era un lugar donde había un régimen narcotraficante cooperando activamente con las FARC, el ELN y otras organizaciones narcotraficantes, utilizando su territorio. Era un enorme riesgo estratégico para EE. UU. Era una situación intolerable que tenía que ser encarada y fue encarada”.

La transición “no se puede lograr en tres semanas”

Rubio subrayó que, aunque la captura de Maduro fue rápida, la reconstrucción institucional será lenta. “El objetivo último es que queremos una transición donde podamos trabajar y tener una nación próspera, democrática y aliada… Queremos una Venezuela libre, próspera y justa. Eso no se va a lograr en tres semanas, va tomar tiempo”.

Durante la audiencia, Rubio detalló que el plan se divide en tres fases: 1) Estabilización (evitar el caos y la guerra civil), 2) Recuperación (reapertura de mercados y auditoría de activos) y 3) Transición (elecciones libres). Insistió en que “no estamos improvisando” y que el orden de estas fases busca evitar un vacío de poder que beneficie a las mafias.

No anticipa una nueva acción militar

El Secretario buscó calmar las preocupaciones sobre una ocupación permanente, aunque mantuvo una advertencia para los actores que aún operan en el país. “No anticipamos otra acción militar en Venezuela en el corto plazo. La única presencia militar que verán serán los infantes de Marina custodiando la embajada. Esa es nuestra meta”.

Sin embargo, aclaró que la inacción no es absoluta: “Si decimos ‘no queremos ver drones iraníes’ amenazando a EE.UU. o a nuestros aliados, y se niegan a cumplir, el presidente se reserva la opción de actuar en defensa propia. No queremos eso; una acción militar haría retroceder los otros objetivos… pero mucho de eso va a depender de ellos”.

Trabajo con Delcy Rodríguez

Rubio defendió la necesidad de dialogar con quienes hoy ostentan el control operativo, como Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de EE. UU. “Esto no es algo sin precedentes: España y Paraguay son ejemplos donde hubo una transición de un régimen autocrático a uno democrático”.

“Hemos establecido una relación hasta ahora respetuosa y productiva en esta fase de estabilización, con miras a la recuperación, pero hay mucho trabajo por hacer. Al final vamos a juzgar por las acciones, no por las palabras”, expresó.

Excarcelaciones de presos políticos

Rubio reconoció avances en materia de derechos humanos, aunque con reservas sobre la velocidad de los mismos. “Una parte de la fase de transición o recuperación es crear espacios para diferentes voces dentro del mundo político de Venezuela… Parte de esto es la liberación de presos políticos. Unos 2000 los están poniendo en libertad, más lentamente de lo que yo quisiera, pero los están liberado. Estamos lidiando con personas que ha pasado la mayoría de sus vidas en un paraíso para malhechores. Esto no va a cambiar de un día para otro, pero es en lo que estamos progresando”.

Economía y compra de petróleo por parte de China

En el plano económico, el Secretario descartó subsidios estadounidenses y apostó por la normalización del mercado. “Estados Unidos no va a subsidiar inversiones en Venezuela. Es muy simple… Queremos que sea una economía normal. Esa es la meta final”.

Sobre la relación comercial con el gigante asiático, precisó: “China puede comprar petróleo de Venezuela, pero a precios de mercado y este dinero va a beneficiar al pueblo de Venezuela de manera estructurada… Queremos que sea un país normal y próspero, no el patio de China, Irán, o Rusia. Esto beneficia a nuestros intereses nacionales”.

Sobre María Corina: “Yo la respeto y el presidente también”

Rubio reafirmó el apoyo a la líder opositora María Corina Machado, pero señaló la complejidad de la realidad política actual. “Conozco a María Corina desde hace 12 años o más… La realidad es esta: En este momento, nos guste o no, los elementos de control en el país, la gente con las armas y las instituciones del gobierno están con este régimen. Lo que queremos es un proceso de recuperación y transición donde María Corina y otros puedan participar”.

Al ser consultado sobre si la respeta, respondió: “¿Usted la respeta? Sí. Y el presidente también, por cierto, tuvieron una excelente reunión”.

Sobre Maduro: “No se pueden hacer tratos con este tipo”

Rubio recordó por qué la salida negociada con Nicolás Maduro fue inviable. “Hicimos múltiples intentos para lograr que Maduro saliera voluntariamente para evitar todo esto… Pero no puedes llegar a un acuerdo con ese tipo. Él violó todos los acuerdos con Biden, ofreció que se indultara a sus sobrinos, narcotraficantes convictos, el perdón y la liberación de Alex Saab, el hombre del dinero del portafolio criminal, a cambio de liberar presos políticos y muchos terminaron exiliados o nuevamente arrestados”.

