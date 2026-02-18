Al menos diez aerolíneas internacionales estarán operativas en Maiquetía antes de abril 2026

En el Aeropuerto de Maiquetía se ve el futuro de las operaciones aéreas con optimismo. Así lo pudo constatar La Hora de Venezuela en un recorrido realizado este miércoles en la terminal internacional del principal aeropuerto venezolano, que sirve a la ciudad de Caracas.

De acuerdo a información recabada entre personal de diversas aerolíneas, agencias de viaje y operadores de servicio aeronáutico, hasta el mes de abril de 2026, se mantiene una proyección de diez aerolíneas internacionales operando desde Maiquetía: Copa Airlines, Latam Airlines, Wingo, Avianca, Iberia, Tap, GOL, Plus Ultra, Turkish Airlines y Air Europa hacia destinos como Panamá, Madrid, Tenerife, Bogotá, Sao Paulo, Santiago de Chile, Estambul, Lisboa y Medellín.

“Como operador turístico. Cuando ves que se van desbloqueando opciones de vuelo en la pantalla, te reconforta. En teoría esto hace que el mercado se estabilice, que los boletos puedan ser más accesibles, porque hay mayor oferta y que Maiquetía pueda aspirar volver a ser un punto referente para volar hacia Suramérica y Europa. También tenemos grandes expectativas con el regreso de aerolíneas como American Airlines, con vuelos directos entre Caracas y Miami”, explica Carolina Briceño, agente turística que hace vida en la terminal internacional de Maiquetía.

Desde el inicio del mes de febrero de este año las operaciones internacionales regresan paulatinamente a Maiquetía, tras el levantamiento de las advertencias de Estados Unidos hacia el espacio aéreo venezolano (La Hora de Venezuela).



La jornada de este miércoles incluyó las operaciones de 23 vuelos internacionales (12 salidas y 11 llegadas), muy por encima de los seis o siete vuelos internacionales que se mantuvieron desde noviembre de 2025, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional que instaba a “extremar la precaución” al sobrevolar ese país y el sur del mar Caribe por sus operaciones militares en la zona. Esto ocasionó la suspensión de las rutas explotadas por aerolíneas internacionales.

“Ya solo con la reactivación de Avianca la semana pasada y con el vuelo de Air Europa el día de ayer, hubo mayor movimiento de todo tipo en Maiquetía. Imagínate cuando estén todas las aerolíneas operando nuevamente. Muchas empresas prestadoras de servicio habían quedado sin trabajo desde noviembre y ser llamados nuevamente, tener opciones y las expectativas de vuelos a otros destinos como Estados Unidos impacta de manera positiva en la economía aeronáutica”, refiere un empleado del área de operaciones del Instituto Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que solicitó la reserva de su identidad, al no estar autorizado para dar declaraciones.

Los vuelos a los que refiere la fuente son los de Avianca en la ruta Bogotá – Caracas, que inició el pasado 12 de febrero y el vuelo de la aerolínea Air Europa, que aterrizó en Maiquetía la noche de este 17 de febrero.

En cuanto al impacto laboral, cifras de la Cámara de Comercio de La Guaira estiman que las operaciones aéreas de Maiquetía generan un promedio 5.800 empleos indirectos, asociado a servicios de atención, seguridad y servicios de equipaje, catering, transporte y mantenimiento especializado para la zona aeroportuaria.

Más vuelos, nuevas operaciones

El retorno de aerolíneas como LATAM a Maiquetía se traduce en mayor conectividad y puestos de empleo para el mundo aeronáutico venezolano (La Hora de Venezuela)

Al miércoles 18 de febrero, en Maiquetía cumplen operaciones a destinos fuera de Venezuela cuatro aerolíneas internacionales: Copa Airlines (Panamá), Wingo (Bogotá – Medellín), Avianca (Bogotá) y Air Europa (Madrid) y cinco aerolíneas nacionales: Laser Airlines (Curazao, Bogotá), Avior (Curazao, Bogotá), Conviasa (Viruviru, La Habana, Moscú), Rutaca (Bogotá) y Estelar (Panamá).

Se estima, de acuerdo al control que lleva operaciones en el aeropuerto de Maiquetía, que el resto de las aerolíneas se vaya sumando paulatinamente, hasta el mes de abril.

En el caso de Laser Airlines se reinicia su ruta directa Caracas – Madrid desde la noche de este miércoles 18 de febrero.

Para el 23 de febrero, LATAM Airlines también tiene programado el reinicio de sus vuelos directos entre Bogotá y Caracas, ampliando las opciones de conexión con Colombia.

En marzo, otras aerolíneas internacionales se suman a esta progresiva recuperación. Turkish Airlines planificó retomar su servicio a Caracas – Estambul–Caracas a partir del 3 de marzo. Ese mismo día, Plus Ultra tiene programado reanudar vuelos entre Madrid y Caracas.

Para el 8 de marzo, GOL Linhas Aéreas contempla iniciar su operación desde Sao Paulo hacia Caracas. Más adelante, el 12 de marzo, la aerolínea venezolana Rutaca comenzará sus vuelos hasta Punta Cana y el 13 de marzo, Aerolíneas Estelar Latinoamérica figura entre las aerolíneas previstas para reactivar vuelos hacia Madrid.

Al reinicio de operaciones se suma TAP Air Portugal, que comenzará a operar la ruta Lisboa–Caracas–Lisboa el 30 de marzo de 2026.

En Maiquetía hay gran expectativa por el inicio de operaciones de vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos (La Hora de Venezuela)

Por su parte, Iberia reiniciará operaciones hacia España a partir del 6 de abril de 2026, así como LATAM Airlines que anunció para el 19 de abril la activación de sus vuelos directos entre Santiago de Chile y Caracas.

La gran incógnita sigue siendo la aprobación de operaciones de American Airlines. Fuentes consultadas por La Hora de Venezuela aseguran que la frecuencia, así como las rutas, es hoy tema de discusión entre el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el Aeropuerto de Maiquetía, la Cancillería y la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



