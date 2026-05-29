¿Venezuela estado 51? 5 de cada 10 ciudadanos no están de acuerdo

Cinco de cada 10 venezolanos no está de acuerdo con que Venezuela se convierta en el estado 51 de Estados Unidos. Así lo reveló el informe Latam Pulse mayo 2026, elaborado por la empresa de investigación de mercado AtlasIntel en alianza con Bloomberg.

Tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump y el mensaje que posteó en su red social con la imagen del mapa de Venezuela con las barras y las estrellas, el sondeo reveló a una sociedad dividida frente a la idea: 32,6% está totalmente en desacuerdo, 18.8% no sabe, 14.7% está en desacuerdo, 13.6% le da igual, 11.4% está de acuerdo y 9.1% está totalmente de acuerdo.

El estudio —basado en 3626 encuestas digitales, con un margen de error de ±2 punto porcentual— forma parte de una iniciativa regional que monitorea mensualmente la situación política, social y económica de siete países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela.

Desde los hechos ocurridos el pasado 3 de enero que derivaron en la captura de Nicolás Maduro, el mandatario estadounidense no pierde oportunidad para bromear con el hecho de que Venezuela se convierta en el estado 51 de Estados Unidos. En febrero de 2026, el mandatario estadounidense, durante un evento en Washington, bromeó diciendo que Canadá podría ser el estado 51, Groenlandia el 52 y Venezuela el estado 53. Días antes, el 11 de enero de 2026, en la red Truth Social, compartió una imagen satírica de un artículo de Wikipedia donde aparecía él mismo como “Presidente en funciones de Venezuela”.



El sondeo arrojó también que 48.8% de los encuestados afirmó que “de manera superficial” tienen conocimiento del tema, 32.9% conocen bastante sobre la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado 51 de Estados Unidos y 18.4% nunca había escuchado hablar de eso.

Ventajas y desventajas

Según el informe, los venezolanos identifican tres beneficios principales si el país formara parte de Estados Unidos. La primera es estabilidad monetaria y económica; la segunda, mayor seguridad jurídica e institucional y la tercera es oportunidades de empleo y educación.

Sin embargo, los encuestados también señalaron las posibles consecuencias negativas de una medida de ese tipo. La pérdida de la soberanía y la identidad nacional, dependencia y menor capacidad de decisión es lo que más preocupa a los venezolanos.

Lea el informe completo de Latam Pulse mayo 2026 haciendo clic aquí.

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