8 de cada 10 venezolanos considera que la situación económica “es mala”, según Latam Pulse

Ocho de cada 10 venezolanos considera que la situación económica actual de Venezuela “es mala”. Así lo reveló el informe Latam Pulse mayo 2026, elaborado por la empresa de investigación de mercado AtlasIntel en alianza con Bloomberg.

El pesimismo también se traslada al ámbito personal y profesional: el 60% de los consultados califica su economía familiar como negativa, mientras que un contundente 75% considera que las condiciones del mercado laboral no son buenas.

El estudio —basado en 3.626 encuestas digitales, con un margen de error de ±2 punto porcentual— forma parte de una iniciativa regional que monitorea mensualmente la situación política, social y económica de siete países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela.

Sin embargo, 6 de cada 10 venezolanos esperan mejorías económicas en el próximo semestre.

El informe también describe cuáles son los problemas más importantes de Venezuela en la actualidad. En los primeros tres lugares, los encuestados respondieron que la “corrupción”, “el debilitamiento de la democracia” y la “pobreza, desempleo y falta de oportunidades”.

Fenómeno de la dolarización

Frente a un escenario hipotético de dolarizar la economía venezolana, el sondeo arrojó que 31% de los encuestados está de acuerdo, 26% totalmente de acuerdo, 21.5% totalmente en desacuerdo, 8.1% no sabe, 7.2% está en desacuerdo y 6.2% es indiferente.

Entre los beneficios de la dolarización, 49.8% de los encuestados respondieron que la medida podría controlar la inflación, 40.5% expresó que brindaría una mayor estabilidad económica, 22.6% que generaría confianza para invertir, 14.4% mayor estabilidad de precios, mientras que 8.6% indicó que dolarizar no tendría beneficios.

Lea el informe completo de Latam Pulse mayo 2026 haciendo clic aquí.

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