El Mañanero del 4 de mayo: ¿Cómo han sido los cuatro meses con Delcy Rodríguez en Miraflores?

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 4 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Bajo la figura de “ausencia forzada” que no se encuentra contemplada en la Constitución, la presidenta encargada con el aval del gobierno estadounidense de Donald Trump, Delcy Rodríguez, sigue prometiendo mejoras económicas y estabilidad para el pueblo, mientras, la figura de Nicolás Maduro comienza a esfumarse.

En este reportaje te contamos en forma cronológica y de claves, los momentos más destacados y polémicos de estos cuatro meses de Rodríguez en el poder con el apoyo de Trump. Primero se juramentó y luego comenzó a mover sus fichas.

Recién salido del horno: otras noticias

Escándalos de magistrados que dejan el TSJ incluyen nepotismo, corrupción y sanciones

Fondos públicos desviados por el chavismo pagarían entre dos y siete años de salario a 5,3 millones de empleados

Caso Víctor Quero: Defensoría actúa tres meses después de que su madre denunciara desaparición forzada

Ipys Venezuela: Ocho de cada 10 periodistas cambiaron su forma de informar por miedo

Venezuela firma su primer acuerdo minero con EE. UU. tras la captura de Maduro

Más protestas, menos represión: Venezuela se lanzó a las calles en 2026 y el gobierno no se atrevió a responder como antes

Dólar/ Euro BCV

La perla del Día

“Mi papá no tiene dinero, no tiene cuentas, no tiene testaferros, no tiene nada”, aseguró Nicolás Maduro Guerra en entrevista con El País de España.

Lo que rompe en redes

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, sorprendió a todos en las redes sociales al aparecer como DJ en una celebración familiar.

Azuquita pa’l café

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) aceptó en España el Premio Victoria Prego que la Asociación de la Prensa de Madrid les otorgó junto al Colegio Nacional de Periodista. “El aislamiento es una de las formas más eficaces de silenciar y la solidaridad una de las más poderosas para resistir. Por eso, este reconocimiento importa. Es una señal concreta de acompañamiento a quienes hoy ejercen el periodismo en Venezuela en condiciones que siguen siendo adversas”, escribió en un discurso el secretario general del Sntp, Marco Ruiz.

La ñapa (recomendamos…)

La comunicadora social y activista ambiental Valentina Quintero entrevistó a reconocidos venezolanos que hoy viven fuera del país. Les preguntó qué extrañan de su tierra y si consideran volver a Venezuela ante la expectativa de una transición a la democracia.