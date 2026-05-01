Fondos públicos desviados por el chavismo pagarían entre dos y siete años de salario a 5,3 millones de empleados

Por Unidad de Investigación El Pitazo

Diosdado Cabello reconoció la incapacidad del Gobierno de Venezuela para pagar a los trabajadores de la administración pública $1.000 mensuales. Los gremios reclaman un ajuste salarial este 1 de Mayo. El gobierno afirma que no tienen recursos suficientes para responder a casi 5,3 millones de empleados del Estado.

La declaración de Cabello desató una ola de críticas en redes sociales después de que cuestionara la viabilidad de este ajuste cuando el gobierno, en los últimos años, ha dilapidado una fortuna que supera los 100.000 millones de dólares.

En las gestiones del fallecido Hugo Chávez y Nicolás Maduro han surgido casos de corrupción y desfalcos millonarios a la nación. En ambos gobiernos Delcy Rodríguez, presidenta interina tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, ocupó cargos clave en los ministerios de Finanzas, Petróleo y la vicepresidencia.

Según un cálculo realizado por El Pitazo, pagar a 5,3 millones de trabajadores un sueldo de 1.000 dólares mensuales tendría un costo total de 5.300 millones de dólares al mes.

La sumatoria de los fondos malversados, perdidos o desviados en al menos nueve tramas de corrupción asciende a aproximadamente 133.721 millones de dólares.

La organización Transparencia Venezuela, que ha realizado seguimiento a los desvíos de fondos de las arcas del Estado por casos de corrupción, estima que el desfalco supera los 200.000 millones de dólares en diferentes proyectos y obras inconclusas.

Ese monto habría alcanzado para pagar un sueldo de $1.000 mensuales a 5,3 millones de trabajadores durante 25,2 meses (poco más de dos años y un mes). Este cálculo demuestra que el total del dinero comprometido en casos de corrupción e irregularidades financieras equivale a más de dos años de una nómina masiva de 1.000 dólares mensuales para una gran parte de la fuerza laboral del país.

Si ajustamos el sueldo a 300 dólares mensuales —el monto del salario base sugerido por la mayoría de los gremios— para los 5,3 millones de trabajadores, el costo mensual de la nómina se reduce a 1.590 millones de dólares. Ese dinero, 133.721 millones, permitiría pagar el sueldo de todos esos trabajadores durante 84,1 meses. Esto equivale exactamente a 7 años y 3 días de salarios garantizados.

Aunque no todos los ingresos del país deben destinarse al pago de sueldos, en 1997 y 1998 representaba 30 % del presupuesto nacional mientras que de 2024 a 2026 se redujo a 15 %.

Antes del chavismo, el salario promedio del venezolano era de 450 a 600 dólares mensuales. En 1997, Venezuela tuvo un ingreso petrolero anual de 20.000 millones de dólares. En 2025 el Estado obtuvo 23.000 millones de dólares por el mismo concepto, pero el salario mensual de los ciudadanos era inferior a 160 dólares.

Recuento de casos

En El Pitazo hacemos un recuento de los desfalcos ocurridos en los últimos años:

Trama Pdvsa-Cripto

Por la trama Pdvsa-Cripto que desencadenó la salida de Tarek El Aissami del Ministerio de Petróleo y más de 60 detenciones de funcionarios y contratistas del Estado se desviaron 16.600 millones de dólares estadounidenses, según cálculos de Transparencia Venezuela y la firma Ecoanalítica.

Este dinero desviado cubriría 4,3 meses de salarios de 1.000 dólares a todo el sector público, si se parte del monto de 23.000 millones ventilado por el oficialismo o 3 meses de salario si se toma la cifra de 16.600 millones de Transparencia Venezuela. Partiendo de un salario de 300 dólares, los fondos alcanzarían para 10 o 14 meses, respectivamente.

El diputado oficialista Herman Escarrá dijo que el desfalco alcanza los 23.000 millones de dólares, sin embargo la cifra ha generado cuestionamientos al compararse con los ingresos petroleros y el presupuesto nacional del período 2020-2022.

En esos tres años, el ingreso petrolero fue estimado en unos 31.000 millones de dólares, mientras que el presupuesto acumulado rondó los 26.000 millones, lo que abre interrogantes no solo sobre la magnitud del esquema, sino también sobre la cantidad real de involucrados.

La trama estaría vinculada a un esquema paralelo de comercialización de crudo en el que el petróleo se vendía sin que los ingresos ingresaran al Estado. Para ocultar estas operaciones se habrían utilizado criptomonedas, más de un centenar de empresas fachada y redes de operadores financieros y militares, presuntamente conectados con el entorno de poder de El Aissami.

Crisis eléctrica

La Asamblea Nacional (AN) en 2016 calculó que hubo un desfalco de 26.000 millones de dólares en obras inconclusas o nunca iniciadas para mejorar el sistema eléctrico con 16.000 megavatios de capacidad. Diez años después, este servicio continúa inestable y con cortes diarios, según denuncias de ciudadanos que reportan las interrupciones de electricidad.

El Estado pagó un sobreprecio de 180 % y cubrió los gastos de 42 proyectos, de los cuales 16 no aparecían en el plan nacional de generación. El costo por kilovatio pasó de 800 dólares a 2.778 en esta trama.

Por otra parte, desde 2006, Venezuela destinó más de 2.000 millones de dólares a través de los convenios de cooperación a mejorar la situación eléctrica en países del Caribe y Bolivia.

Además, el chavismo envió el equivalente a 11.000 millones de dólares en barriles de petróleo para la generación eléctrica en Cuba, según cálculos de El Pitazo.

Mientras, Venezuela se sumía en los apagones y postergó su propio sistema al abandono y la corrupción, revela la investigación «El chavismo alumbró 12 países mientras apagó Venezuela», realizada por El Pitazo en alianza con Connectas.

Money Flight

La Operación Money Flight, un esquema de lavado de fondos obtenidos de forma fraudulenta de la compañía petrolera venezolana, se libraron orden de decomiso de 50 bienes y activos , entre cuentas bancarias, títulos valores e inmuebles, que, en total, suman al menos 190 millones de dólares. Es apenas 15,8% de los 1.200 millones de dólares que blanquearon con los activos al menos 20 personas involucradas en la conspiración.

Casos en Estados Unidos

Casi 4.000 millones de dólares se pueden perder en casos por corrupción abiertos por tribunales de Estados Unidos que involucran a funcionarios venezolanos vinculados con los gobiernos de Chávez y Maduro, de acuerdo con la información compartida por la organización Iniciativa Para La Recuperación de Activos Venezolanos (Inrav).

Según Inrav, que rastrea las órdenes de decomiso de fondos en tribunales estadounidenses, hasta marzo de 2025 había 72 casos judiciales abiertos por el Departamento de Justicia del país norteamericano, concentrados en Texas, Florida, Nueva York, Connecticut y Missouri.

Solo la investigación por el caso contra Álvaro Pulido, José Gregorio Vielma Mora, Enmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano y Ana Guillermo Luis, relacionado con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), el monto asciende a 1.600 millones de dólares.

Cadivi y Pdval

La Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi), adscrita al Ministerio de Finanzas y creada en el año 2003, perdió 25.000 millones de dólares a través del esquema de control cambiario, admitió en 2013 el ministro Jorge Giordani.

El caso de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), en el año 2010, implicó el daño de más de 120.000 toneladas de alimentos importados, con pérdidas financieras estimadas en al menos 54 millones de dólares solo en alimentos descompuestos, según documento del TSJ. Pdval manejó 2.200 millones de dólares en esa operación.

Desvíos en Pdvsa

De acuerdo con el Corruptómetro, herramienta interactiva desarrollada por Transparencia Venezuela, la plataforma periodística Connectas y la Alianza Rebelde Investiga, en los últimos años se han registrado al menos 92 casos de presunta corrupción en la gestión del petróleo en Venezuela los cuales involucran 42.321 millones de dólares.

El inventario realizado incluye las investigaciones efectuadas por órganos de control, parlamentos, policías de investigación, fiscalías o tribunales en 16 países, incluido Venezuela.

Sistema de transporte

Venezuela firmó con China un contrato valorado en 7.500 millones de dólares para la construcción de una red ferroviaria de 468 kilómetros que atravesará cuatro regiones del país para la construcción del sistema ferroviario Tinaco – Anaco.

El tercer Puente sobre el Río Orinoco, o Puente Mercosur, es una megaestructura inconclusa en Venezuela que conectaría Caicara del Orinoco (Bolívar) y Cabruta (Guárico). Iniciado en 2006, el proyecto acumuló un presupuesto superior a los 2.500 millones de dólares, con una fecha de entrega original para 2011.

Estancado desde 2022

Las expectativas crecen mientras se acerca el 1 de Mayo, Día del Trabajador, por al menos 5.3 millones de venezolanos de la administración pública que esperan un aumento salarial. El sueldo base tiene más de cuatro años en 130 bolívares, cerca de 0,26 dólares, según la tasa del dólar fijada por el Banco Central de Venezuela.

Solo se han realizado ajustes a través de bonificaciones, como el de alimentación y el de Guerra Económica, que no tienen incidencia directa sobre prestaciones sociales, vacaciones, antigüedad y otros beneficios establecidos en la Ley del Trabajo. El salario integral está en 160 dólares.

«¿Qué es un incremento de sueldo responsable en una situación como la que está viviendo Venezuela? Porque eso es muy fácil para decir: ‘auméntenme el sueldo a 1.000 dólares’. Buen discurso. ¿De dónde saco la plata para sustentarlo?», dijo Cabello el 27 de abril.

El dirigente oficialista afirmó que un aumento salarial «responsable» debe realizarse sin recurrir a la emisión de dinero inorgánico y con base en recursos reales y disponibles.

«Aumento de sueldo responsable es que no tengamos que imprimir dinero inorgánico y que se haga con recursos asegurados, recursos reales», señaló.

Cabello infló el monto exigido por la mayoría de gremios y sindicatos en el país. La petición de la Confederación Venezolana de Trabajadores (CTV) se centra en aumentar el salario mínimo mensual a 200 o 300 dólares; mientras que la Federación Venezolana de Maestros sugiere que el ajuste cubra la canasta básica familiar que se sitúa en 692 dólares.

Hasta la fecha la única organización que ha propuesto un sueldo base de 1.500 al personal de salud es la Federación Médica Venezolana (FMV). En 1998, los médicos ganaban entre 800 y 1.300 dólares al mes. En ese período, Venezuela reportó un ingreso petrolero de 14.000 millones de dólares anuales, es decir, 9.000 millones de dólares menos que en períodos recientes. En 2024 y 2025 el país recibió un promedio de 23.000 millones de dólares, pero el personal sanitario del sistema público devengó menos de 200 mensuales.

Antes de la llegada del chavismo y durante el primer período de la revolución bolivariana, los profesionales en el sector público tenían salarios más competitivos. Un profesor universitario de alto nivel cobraba 2.500 dólares mensuales; ahora percibe 1,09 dólares, alerta el Observatorio de Universidades (OBU).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.