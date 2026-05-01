Trabajadores exigen apoyo de la Defensora del Pueblo y ella contesta que “disfruten” su día

Esta vez, los dejaron marchar. Este 1° de mayo, Día del Trabajador, en Caracas una movilización encabezada por la Red Sindical y la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) logró llegar a la sede de la Defensoría del Pueblo, en la plaza Morelos de Bellas Artes.

Comenzaron a concentrarse a las 10:00 a.m. en Chacaíto. En su mayoría los asistentes eran personas de la tercera edad, jubilados y pensionados. Iniciaron la movilización custodiados por un fuerte contingente de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Los efectivos cerraron algunos accesos a otras vías, para controlar por dónde iban a caminar los manifestantes.

Pese a un momento de tensión, luego de que un grupo de personas rompió un piquete policial en la zona de Plaza Venezuela, la marcha transcurrió en tranquilidad. Durante la actividad no solo exigieron mejores condiciones laborales y un aumento del salario real, también hubo quienes pidieron por la libertad de los presos políticos y por elecciones libres.

Una de las manifestantes en la marcha de este 1° de mayo en Caracas | Foto: María Gracia Lacruz

Al llegar a la plaza Morelos, los representantes sindicales leyeron un manifiesto y entonaron el Himno Nacional. Poco después, rodeada de un equipo amplio de seguridad, la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, salió a escuchar a los manifestantes.

Compromiso de mediación

“Usted es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas y sabe que el trabajo merece tener regulación para proteger al eslabón más débil en esa relación que son los trabajadores… nadie hoy entiende que efectivamente fue lo que se dictaminó. Lo único que sí sabemos es que el salario no se movió ni un centavo”, expresó el profesor José Gregorio Afonso, presidente de la Apucv sobre los ajustes al llamado “salario mínimo integral” y las pensiones.

Mauro Zambrano, coordinador de la Red Sindical Venezolana, pidió a la Defensoría pronunciarse “a favor de los trabajadores”. Denunció que las decisiones sobre los aumentos se tomaron de forma unilateral. “No queremos bono, queremos salario”, insistió.

“Mis felicitaciones en el día de los trabajadores y trabajadores de Venezuela. Esta Defensoría se compromete a mediar en esa cercanía entre ustedes y autoridades del Ejecutivo para lograr que sea en beneficio de la población venezolana. Disfruten el día, que sea en paz y la próxima quedaremos pendientes para una reunión donde puedan subir a la defensoría”, respondió González Lobato.

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