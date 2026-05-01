Las reacciones sobre los ajustes del “ingreso mínimo integral” y las pensiones en el país no se han hecho esperar. La Confederación General de Trabajadores de Venezuela afirmó que el anuncio deja a la clase trabajadora “con un sabor amargo y una rabia que lo carcome, al verse continuar sin un aumento salarial”.

La tarde de este jueves 30 de abril la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el ingreso mínimo integral alcanzará los 240 dólares y dijo que se trataba del aumento “más importante en los últimos años”. Agregó, además, que los adultos mayores tendrán una pensión equivalente a 70 dólares mensuales.

“Se mantiene la opacidad oficial”, denunció horas más tarde la organización defensora de derechos humanos Provea. Condenaron que no se especifica qué monto de ese llamado “ingreso mínimo integral” corresponde a salario real —que tiene impacto en las prestaciones sociales— y cuánto corresponde a bonos.

Provea reiteró que “el Estado venezolano tiene la obligación de adoptar medidas urgentes e inmediatas para cerrar la enorme brecha generada por la desigualdad y el empobrecimiento generalizado de la población”. También cuestionaron que Rodríguez deje a un lado “las necesidades de las grandes mayorías, para satisfacer las aspiraciones del tutelaje transnacional”.

Se mantiene la opacidad oficial.



El anuncio hecho por la presidenta (E) @delcyrodriguezv sobre el aumento del "ingreso mínimo integral" a 240 $ no específica qué monto corresponde a salario real y cuánto corresponde a bonificación del ingreso.



Rodríguez dijo que el aumento del… pic.twitter.com/mwHN1loY6N — PROVEA (@_Provea) April 30, 2026

Llaman a protestar en la calle

La Confederación General de Trabajadores de Venezuela insistió este viernes, 1° de mayo, Día del Trabajador, en que “ingreso no es salario” y afirmaron que continuarán en las calles.

“Hacemos un llamado a todas las organizaciones sindicales a iniciar, desde ya, un proceso de Asambleas Generales en cada puesto de trabajo, donde organicemos la protesta laboral desde la legalidad y la legitimidad”, dijeron en un comunicado. “No es tiempo de esperar, es tiempo de lograr a través de la protesta que las condiciones laborales cambien a favor de los trabajadores”.

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) también se pronunció ante los anuncios del Gobierno encargado, y aseguraron que este fue “poco claro”.

“Negarse a fijar el salario mínimo nacional es reiterar el fraude continuado a la Constitución y la ley”, denunciaron. La organización planteó además que “sustituir el salario por ingreso” es una decisión “que envía un pésimo mensaje a los trabajadores sobre el uso que se le dará a los ingresos extraordinarios que recibirá el país en el 2026”.

La APUCV se pronuncia ante los anuncios en materia laboral realizados por la Presidente Encargada, Delcy Rodríguez.

Ratificamos que la lucha continua por salarios y pensiones dignas, democracia y libertad.

¡Nos vemos mañana en la Plaza Brión!#UCV #Profesores #SalariosDignosYa pic.twitter.com/kwH1yGpJsQ — APUCV (@APUCV) May 1, 2026

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