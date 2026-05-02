Venezuela firma su primer acuerdo minero con EE. UU. tras la captura de Maduro

La administración de Delcy Rodríguez, bajo la tutela de Estados Unidos, suscribió un Acuerdo de Entendimiento entre la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y la empresa estadounidense Heeney Capital, que estará asociada a la suiza Mercuria Energy Group.

Se trata del primer acuerdo minero, avalado por la administración de Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero pasado.

El convenio, suscrito en el Palacio de Miraflores, busca fortalecer la producción de minerales como el oro, níquel, hierro y bauxita, con una proyección de exportaciones de aproximadamente 2.200 millones de dólares anuales.

📌 La Corporación Venezolana y Heeney Capital firmaron un acuerdo que establece un primer paso para fortalecer los lazos mineros entre Estados Unidos y Venezuela. El Ministro Víctor Silva resaltó la inversión y tecnología que se espera.



🔴 El convenio busca el desarrollo y… pic.twitter.com/RX13BIkFrp — teleSUR TV (@teleSURtv) May 1, 2026

En el acto de la firma, presidido por el ministro de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas, Héctor Silva, el vocero de Heeney Capital, Sean Pin, aseguró que estos convenios permiten “crear fuentes de empleo y crecimiento sustentable de la economía”, según citó el Ministerio de Comunicación.

De acuerdo con el ministro Silva informó que Venezuela contará con una inversión importante de capital privado y se producirá un intercambio tecnológico para lograr el desarrollo de la producción minera en el país, en beneficio de la población.

“Excelente logro que hemos conseguido el día de hoy con la firma de este instrumento, con la firma de este acuerdo. Es el primer paso para el fortalecimiento de lazos en materia de minería entre el Gobierno norteamericano y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, según reseñó Últimas Noticias.