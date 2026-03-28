El Gobierno de Donald Trump flexibilizó algunas sanciones sobre Venezuela para permitir que empresas estadounidenses firmen contratos e inviertan en el sector minero, incluyendo el mercado del oro.

La decisión es parte de las licencias que ha emitido en las últimas semanas el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para lograr que las empresas de ese país participen en negocios relacionados con el petróleo y el oro en Venezuela, reportó la agencia EFE este viernes 27 de marzo.

De acuerdo con esta nueva licencia, las operaciones pueden incluir la explotación minera, el procesamiento y refinación de minerales, así como la creación de empresas conjuntas.

Sin embargo, la licencia incluye algunas condiciones. Se prohíbe explícitamente que se realicen transacciones con personas o entidades relacionadas con Rusia, China, Cuba, Irán y Corea del Norte.

Continúan los acercamientos

Mientras tanto, en Venezuela continúa la discusión de la reforma de la Ley de Minas. La Asamblea Nacional ya ha aprobado 55 de sus 130 artículos. El proyecto comenzó a debatirse días después de que el secretario del Interior de EE. UU, Doug Burgum, visitara Venezuela para reunirse con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

En ese momento, el funcionario aseguró que las empresas estadounidenses vinculadas al sector minero estaban ansiosas por trabajar en Venezuela.

Desde la incursión militar de EE. UU a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro para ser juzgado en New York, la administración de Trump y la presidenta encargada Delcy Rodríguez han acercado posiciones. A principios del mes de marzo, incluso, se restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde hace siete años.

De acuerdo con Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, Estados Unidos ejerce un “tutelaje” sobre el Gobierno venezolano. Los funcionarios insisten en que Delcy Rodríguez ha cumplido con sus exigencias hasta ahora para abrir el sector del petróleo y del oro de Venezuela a las empresas estadounidenses.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.