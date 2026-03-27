SOS Orinoco: Guerrilla colombiana domina minerales en Amazonía venezolana 

Una crisis de soberanía y seguridad ambiental sin precedente ha generado la explotación de coltán, casiterita, tierras raras y otros minerales en los estados Amazonas y Bolívar por parte de estructuras criminales transnacionales operadas por guerrillas colombianas, reveló un informe del Proyecto SOS Orinoco.

El estudio revela a la guerrilla colombiana (ELN y Segunda Marquetalia) como los gestores operativos del expolio con la anuencia y omisión deliberada del Estado venezolano.

El informe expone que al menos desde agosto de 2025, estos grupos irregulares emplea armamento avanzado y drones para someter a comunidades indígenas como las Uwottuja, Jivi y Eñepá a regímenes de trabajo forzado e insalubridad.

Según los hallazgos, mientras el gobierno de Colombia ha incautado aproximadamente 381 toneladas de coltán entre 2012 y 2025, Venezuela apenas reporta una tonelada.

“Esta brecha evidencia una frontera permeable donde el mineral venezolano es blanqueado en centros logísticos colombianos como Puerto Carreño y Cumaribo”, indica el reporte.

SOS Orinoco expuso que el régimen venezolano, ahora en manos de Delcy Rodríguez, utiliza a la Corporación Venezolana de Minería (CVM) para disfrazar la extracción ilícita. “Permitiendo incluso rutas de exportación que conectan el Arco Minero con el puerto de La Guaira y con destinos internacionales”.

Según la organización la explotación del Escudo Guayanés viola el Decreto N° 269 y genera daños irreversibles a la biodiversidad y la salud de las comunidades indígenas.

Para la ONG, la recuperación del territorio pasa por desmantelar las redes de complicidad estatal y enfrentar la influencia de la guerrilla colombiana.

A continuación exponemos algunos hallazgos de esta investigación:

-En abril de 2025, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de Colombia decomisó 49 toneladas de arenas negras (coltán y estaño) extraídas ilegalmente cerca de la frontera con Venezuela. “Este material, extraído de forma ilícita en los departamentos de Guainía y Vichada, pretendía ser comercializado en el mercado internacional, con China como destino final a través del puerto de Cartagena”, declaró para el diario El Tiempo, el brigadier general José James Roa Castañeda.

-En una zona cercana, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con colaboración de la Armada colombiana incautaron 375 kilos de coltán, wolframio (tungsteno), casiterita y uranio en un operativo efectuado en noviembre de 2014. En el operativo fue capturado Juan José Rivera Suárez, a quien se le conoce como el el zar del coltán. “El detenido utilizó una empresa legal para exportar cargamentos de coltán y otros minerales que habían sido extraídos ilegalmente en reservas indígenas protegidas y los enviaba a Estados Unidos”, según se desprende de una investigación de Insight Crime.

-En abril de 2015 las autoridades colombianas llevaron a cabo la denominada Operación “Anostomus”, considerada el más duro golpe realizado en los últimos diez años en contra de la minería ilegal. El reporte indica que se detuvieron a 59 personas, doce de ellos miembros de las FARC, algunos de rango importante en la parte financiera. En el procedimiento efectuado se intervinieron 63 minas y destruyeron nueve campamentos y ocho laboratorios en el área protegida de Guainía, así como en territorios vecinos de los departamentos Vichada, Vaupés, Guaviare y Caquetá. De acuerdo con reportes periodísticos la intervención minera en esa área se triplicó entre 2011 y 2014.

-Los departamentos del Vichada y Guainía (ambos fronterizos con Venezuela) representaron casi el 87% de los casos documentados, concentrando la mitad de los decomisos registrados. El informe de SOS Orinoco expone que la capital de Vichada, Puerto Carreño, se encuentra estratégicamente frente al estado Amazonas y a un sector del municipio Cedeño del estado Bolívar, separados únicamente por el río Orinoco. “Este territorio fronterizo ha estado bajo una presión constante debido a la explotación informal intensiva de coltán y casiterita”.

-Desde el año 2023, la casiterita (óxido de estaño) ha cobrado un mayor protagonismo comercial en comparación con años anteriores, impulsada por el incremento de su precio en los mercados internacionales. De acuerdo a la investigación, en Europa se puede cotizar en 120 euros por kilo.

-Fuentes consultadas por SOSOrinoco indican que parte del oro ilegal extraído en Atabapo y el Parque Nacional Yapacana transita por comerciantes de Inírida, capital del departamento del Guainía en Colombia, vinculados a grupos irregulares neogranadinos bajo la complicidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

-El acumulado de minerales incautados asciende a 208 200 kilogramos en un lapso que comprende de febrero de 2023 a 2025 en el territorio del Vichada. “Esta información revela que, si bien existe una respuesta institucional del lado colombiano, el flujo de contrabando es masivo. La extracción, según los indicios, se localiza mayoritariamente en territorio venezolano”, expuso SOS Orinoco.

-En mayo de 2025 se produjo el mayor decomiso hasta ahora de casiterita, con un peso total de 4000 kilos. La operación fue ejecutada por efectivos militares adscritos al Comando de Zona N° 63 de la FANB en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) La Batajola del municipio Atures del estado Amazonas. SOS Orinoco expuso que El PAC La Batajola se encuentra estratégicamente situado al sur de Puerto Ayacucho, sobre la Troncal 12. “La magnitud de este cargamento permite inferir un incremento sustancial en el volumen de explotación de casiterita dentro del estado Amazonas. Este fenómeno se produce en un marco global de alza en la cotización internacional del estaño, lo que parece haber dinamizado las redes de extracción y tráfico ilícito en la región”.

–Números que no coinciden: De acuerdo con la data recopilada sobre minerales críticos entre 2009 y 2025, la cifra total decomisada en Venezuela asciende a 7.477,3 kg de casiterita y 1.014 kg de coltán. “Estos valores resultan ínfimos al contrastarlos con la gestión de interdicción en Colombia entre 2012 y 2025, donde se incautaron 18.162 kg de casiterita y estaño fundido. La brecha es aún más alarmante en el caso del coltán; Colombia reporta 381 toneladas, frente a apenas una incautada en Venezuela”.

-El informe documenta que el territorio venezolano ha dejado de ser un simple refugio para convertirse en el teatro de operaciones bélicas de las guerrillas colombianas y base de su financiamiento: “La ruptura de los pactos entre el ELN y la Segunda Marquetalia en agosto de 2025, trasladó la guerra por el control de los minerales a los estados Apure, Amazonas y Bolívar”.

-A juicio de la investigación, la guerrilla colombiana no solo extrae el mineral, sino que ejerce una “autoridad” de facto que regula la conducta de los mineros y somete a comunidades indígenas. “El hecho de que toneladas de minerales atraviesen el país por carretera para ser exportadas sugiere una red de complicidad que va más allá de la selva y alcanza las aduanas y puntos de control nacionales”.

-La organización advirtió que sin un desmontaje de las redes de violencia y corrupción y una recuperación real de la presencia institucional legítima, el Escudo Guayanés seguirá siendo una zona donde el patrimonio natural quede expuesto a irregulares.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.