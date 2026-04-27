El Mañanero del 27 de abril: El dolor perdura luego del asesinato de Juan Pablo Pernalete

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 27 de abril, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Nueve años después del asesinato de Juan Pablo Pernalete, sus padres no habitan el olvido. Habitan una resistencia que se mide en pasos, siempre agarrados de la mano, pero con un dolor que nunca deja de estar presente.

“Hemos aprendido a caminar los dos, agarrados de la mano, siempre. Cuando uno se cae, el otro lo levanta, porque el dolor sigue. El dolor lo que hace es atenuarse, agazaparse allí en el corazón”, relata la señora Elvira en entrevista con Runrun.es.

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Recién salido del horno

En la Puerta del Sol, la rabia y frustración le jugó una mala pasada a la diáspora

Lo que se sabe sobre el tiroteo en la Casa Blanca

Oposición venezolana condenó ataque en Washington

Maduro y Flores pagarán defensa en Nueva York con dinero de los venezolanos

Un “sistema perverso” aplica el silencio selectivo frente a los muertos bajo custodia del Estado

Excarcelan con medidas cautelares a trabajador del Ipasme señalado de incitar al odio

Falleció Vladimiro Mujica, el científico que luchaba por la democracia

Violencia recrudece en Colombia: 19 muertos por ataque con bomba

Frente a la Casa Blanca exigen que miren la realidad de los presos políticos en Venezuela

Primero Justicia denunció que PNB impidió desarrollo de acto de Guanipa en Apure

La Conversa | A Delcy Rodríguez la sostiene un piso político estadounidense

Rap Sin Grosería rapeó al ritmo de los derechos humanos en la UCV

Dólar/ Euro BCV

La perla del día

“es inaceptable que se sigan excluyendo casos cuando hay civiles y militares que permanecen injustamente detenidos”, juan pablo guanipa sobre la Ley de Amnistía

Lo que rompe en redes

Delcy Rodríguez hizo su segunda visita oficial al extranjero, esta vez viajó a Barbados

#EnVideo📷| Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó a Barbados para cumplir agenda estratégica, siendo recibida con los honores correspondientes a su alta investidura por parte de las autoridades del país caribeño. pic.twitter.com/r5Ni14mA1k — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 27, 2026

Azuquita pa’l café

Rawayana emocionó con su reciente concierto en Colombia.

🎶 RAWAYANA SORPRENDE EN EL MOVISTAR ARENA



La banda @Rawayana llenó de energía el Movistar Arena en un concierto que hizo vibrar al público. El vocalista Beto sorprendió al interpretar un set acústico pic.twitter.com/C1bLjPdaHq — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) April 18, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Esta semana se estrena El Diablo Viste a la Moda 2.