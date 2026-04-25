La Conversa | A Delcy Rodríguez la sostiene un piso político estadounidense 

Para el politólogo Guillermo Tell Aveledo la única legitimidad que posee el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, proviene de Estados Unidos.

El decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana dijo en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que luego del 3 de enero, donde fuerzas estadounidenses detuvieron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, Rodríguez no tiene oportunidad de zafarse de los designios provenientes de la Casa Blanca.

En el espacio donde participaron Víctor Amaya, director de Tal Cual y Luis Blanco, director de Runrunes, el profesor universitario indicó que el objetivo histórico del presidente estadounidense, Donald Trump, es que Venezuela no vaya contra los intereses de su administración.

“Y esos intereses pasan por energía (petróleo), freno al tráfico de drogas, migración y seguridad en la región”, manifestó.

Aveledo consideró que actualmente nadie está retando el apoyo que Trump ofrece a Rodríguez en pos de garantizar una supuesta estabilidad en Venezuela.

“La verdad es que ella está ahí por una voluntad externa, si se desliga de ese apoyo se pone en peligro, su piso político no está construido, eso no quiere decir que no lo pueda edificar en un futuro”, dijo Aveledo.

El politólogo sentenció que, aunque se han producido algunos avances como la excarcelación de centenares de presos políticos y la disminución de la retórica, el sector ortodoxo del chavismo es el que está mandando actualmente.

“Pese a que el saldo negativo está del lado revolucionario, ellos (gobierno) todavía tienen poder como para evitar que se produzcan ciertas cosas, para que haya una transición hay que hacer unos cambios más duros y riesgosos”, apuntó el profesor universitario.

Blanco apuntó que el reto de Rodríguez es desafiante porque debe complacer a la Casa Blanca y también a su base chavista.

Para Aveledo, un gesto importante hacia una eventual transición sería un reconocimiento legal a Vente Venezuela, el partido liderado por María Corina Machado.

“Y eso todavía no parece posible, Machado no puede volver a Venezuela ni recorrer el país, no sabemos si cuenta con el apoyo total de la Casa Blanca”.

A propósito de la reaparición de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) luego del escenario represivo postelectoral de julio de 2024 y la separación de algunos líderes de partidos desvinculados a esta coalición, como el alcalde del municipio Baruta, Darwin González, Aveledo descartó “por ahora” una reunificación opositora.

“Algunos deben estar calculando su supervivencia futura, pero eso no cambia la tendencia general en torno a Machado, es que ni siquiera veo que sea necesaria”.

El catedrático sentenció que el chavismo está pasando por una especie de crisis de la mediana edad.

Para el politólogo, muchas de las ideas históricas del movimiento fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez colapsaron, como la unión cívico-militar.

“Siempre han tenido una línea contraria al imperialismo, por eso niegan que el gobierno de Delcy Rodríguez esté tutelado por Estados Unidos, en todo caso lo califican como una cooperación. Venden la idea de que ellos nos están aceptando a nosotros y no al revés y se presentan como tecnocráticos”, indicó el analista político.

A juicio de Aveledo, en un escenario optimista podría llevarse a cabo elecciones presidenciales en el último trimestre de este año o primero del que viene.

“Más en 2027 porque está más cerca de la mitad del período de Maduro. Al sector revolucionario no le veo un candidato, lo veo desahuciado, es más probable que veamos apoyo de la oposición antigua, como Timoteo Zambrano, a una posible candidatura de Delcy Rodríguez”.

Una crisis que se prolonga en el tiempo

A juicio de la socióloga Mirla Pérez, Venezuela atraviesa por una crisis continuada producto de un deterioro de la calidad de vida lo que ha provocado manifestaciones de calle en este primer cuatrimestre de 2026.

“Hay una precariedad bastante acentuada, no hay trabajo y eso acelera la pobreza, los servicios son cada vez peores, el venezolano vive día a día como en una olla de presión”, sentenció la profesora universitaria.

Debido a su ineficiencia, Pérez considera que ha habido un desmantelamiento del sistema comunal.

“Las necesidades más apremiantes no las resuelve el Estado, sino la persona que vive en la comunidad, la gente va reaccionando para procurarse su propio bienestar, no espera que le arreglen nada”, dijo Pérez.

Pese a que la mayoría no espera mayor aporte del Estado, hay exigencias estructurales.

“Como la educación por ejemplo”, indicó la académica. “Vemos desigualdad, los muchachos en la educación pública no tienen chance siquiera de aprender a leer y escribir porque van dos días a clases, en los relatos de los jóvenes sale a relucir el hambre”, añadió.

Pérez enfatizó que en las comunidades se percibe a gente luchando por combatir el hambre.

“Y eso genera vínculos que pueden ser políticos porque la persona comienza a dilucidar el tema de lo justo y necesario, como el derecho a la salud”, sentenció la docente.

Con respecto a un eventual ajuste salarial, Pérez manifestó que si hay una promesa que nunca se cumple, eso se traduce en malestar general. “Llega un momento en que estar en el límite te obliga a la unión gremial e intergremial”.

Para la socióloga después del 3 de enero, nada ha cambiado.

“Lo que tenemos hoy en día es una continuidad. Si hubo un hito que realmente representó una oportunidad de cambio fue el 28 de julio, fue un episodio que produjo esperanza en los sectores populares”.

Pérez reconoció que luego del 3E el miedo se ha apaciguado, pero sigue latente.

“En estos últimos meses ha habido un descanso, la gente siente que ahora puede hablar un poquito más duro”.

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