Lo que se sabe sobre el tiroteo en la Casa Blanca

Sonidos de disparos en Estados Unidos, un tiroteo, algo frecuente en el país de las barras y las estrellas, pero en esta oportunidad, uno de los involucrados fue el presidente Donald Trump.

Durante una cena con corresponsales en la Casa Blanca este sábado 25 de abril por la noche, Trump y su esposa Melania debieron ser evacuados por agentes del Servicio Secreto, luego de reportarse disparos en las instalaciones.

Las fuerzas de seguridad informaron que nadie resultó herido y que posteriormente el atacante, identificado como Cole Tomas Allen de 31 años, fue detenido.

Luego del incidente en Washington, Trump escribió en su red social Truth Social. “El tirador ha sido sometido y detenido y recomendé que continúe el espectáculo, pero que nos guiaremos completamente por las fuerzas del orden”.

Seguidamente público que el Servicio Secreto le recomendó a él y a su familia, abandonar el lugar por medidas de seguridad

¿Qué informó Trump?

Una hora después del suceso, Trump informó que el hombre había sido detenido luego de abalanzarse sobre un hombre de seguridad del hotel donde se estaba desarrollando el evento. Indicó que un funcionario del Servicio Secreto recibió un disparo a quemarropa, pero que su chaleco antibalas le salvó la vida. Lo calificó al atacante como un “matón” y “un hombre muy enfermo”.

El presidente sentenció que el evento será reprogramado y que será “más grande, mejor y aún más espectacular”.

El mandatario hizo referencia a dos intentos de asesinato anteriores, uno durante un mitin en Butler, Pensilvania, donde una bala rozo su oreja y otro mientras jugaba golf en Palm Beach, Florida.

“Siempre es impactante cuando algo así sucede, esto nunca cambia”, añadió.

¿Quién es el sospechoso?

El atacante es un hombre residente de Torrance en California que estaba alojado en el hotel donde se llevaba a cabo la ceremonia.

De acuerdo a la BBC, Allen declaró que su intención era disparar contra los funcionarios del gobierno de Trump.

Durante la cena se escucharon entre cinco y siete disparos.

La policía de Washington DC informó que Allen llevaba consigo una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

The White House Correspondents’ Dinner shooter was armed with a shotgun, handgun, and multiple knives, according to DC police chief Jeffrey Carroll.



The shooter was identified as 31-year-old teacher Cole Allen from Torrance, California.



The suspect emerged from a "makeshift… pic.twitter.com/aUK5m6AwCr — Collin Rugg (@CollinRugg) April 26, 2026

También dijeron que trabajaba para una empresa de tutorías y que en diciembre de 2024 había recibido el premio al profesor del mes. Allen se graduó en el instituto donde impartía clases en California en 2017.

La fiscal federal del estado de Washington, Jeanine Pirro, dijo que el sospechoso será acusado formalmente este lunes 27 de abril de usar un arma de fuego durante un delito violento y agresión contra agentes federales.

¿De qué se trata el evento?

La cena de corresponsales de la Casa Blanca es una tradición de la prensa estadounidense que data de 1921 y a la que históricamente asiste el presidente en ejercicio, sin embargo esta es la primera vez que Trump acudía a la ceremonia como presidente en ejercicio. La última vez que estuvo fue en 2011.

Se esperaba que el presidente pronunciara un discurso, pero luego de los disparos, agentes del servicio lo evacuaron junto a su esposa Melania; el secretario de Guerra, Pete Hegseth y el secretario de salud, Robert F. Kennedy.

Interinato dio espaldarazo

Apenas instantes después del suceso, la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, escribió en la red X (bloqueada en Venezuela por el propio gobierno) que condenaba el acto de violencia.

“Rechazamos el intento de agresión contra el presidente Donald Trump y su esposa Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la cena de corresponsales. La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz”, escribió.

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