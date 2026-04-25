Rap Sin Grosería rapeó al ritmo de los derechos humanos en la UCV

Dieciséis jóvenes talentos de Rap Sin Grosería celebraron la cultura urbana y los derechos humanos en una batalla de freestyle, realizada en la Plaza Cubierta de la Universidad Central de Venezuela (UCV) este viernes 24 de abril.

El evento fue organizado por Voto Joven y la Federación de Centros Universitarios de la UCV, así como por organizaciones aliadas como el Observatorio de Juventudes Venezuela (OBJUVE), Equalia, Gritemos con Brío, Provea y VIH Vivos. En la actividad resultó ganador Loute, quien sumó puntos con esta victoria para clasificar a la gran final de Rap Sin Groserías, cuyo campeón viajará para representar a Venezuela en una competencia internacional.

Rap Sin Groserías seleccionó a los mejores raperos de la ciudad, incluyendo a campeones nacionales de la Freestyle Master Series (FMS) Colombia y de Red Bull Venezuela, para ofrecer una combinación de talentos entre los más nuevos y los profesionales del género.

La batalla de rap se basó en enfrentamientos de rimas entre dos participantes, elegidos al azar por el público. Cada batalla de freestyle se estructuró en torno a temáticas orientadas a la democracia y los derechos humanos. Los participantes contaron con una palabra clave para iniciar sus presentaciones; términos como “constitución”, “misoginia”, “votación”, “vida” y “estudiantes” formaron parte de las improvisaciones de los artistas.

Denuncias sociales al ritmo del hip hop

El evento contó con la asistencia de aproximadamente 40 personas, quienes se reunieron en un círculo alrededor de los raperos y desbordaron energía al ritmo del hip hop. En las rimas ingeniosas y creativas de estos jóvenes —algunos estudiantes de la UCV— también se apreciaron profundas denuncias hacia las autoridades y el sistema educativo.

Frases como “tu rap está más vacío que el comedor”, en referencia a la falta de insumos que enfrenta en ocasiones el comedor universitario; “no había plata pa’ pagar el internet” y “no voy a dejar que eliminen mis derechos”, esta última dicha por el joven finalista Sebas —quien fue el participante más joven de la competencia y asistió al evento acompañado de su padre—, formaron parte de la jornada.

La representación del freestyle femenino se hizo sentir con la participación de Cristonita, una joven rapera que ha competido en escenarios como la Red Bull Batalla en Venezuela.

Buscan fomentar el criterio en los jóvenes raperos

Abraham Indriago, fundador del movimiento, señaló que celebrar este tipo de competencias en espacios como la UCV permite que los jóvenes raperos aprendan a dirigirse a la audiencia y se sometan al criterio del público universitario.

“Me encanta cuando se realizan en universidades porque creo que los freestylers tienen una exigencia aún mayor que la que podrían tener en la calle”, explicó.

Indriago aseguró que, contrario a lo que se pueda pensar, los derechos humanos y el rap han sido aliados desde los inicios del género. “Cuando surgió en el Bronx, en Estados Unidos, era la proyección de los derechos civiles a través de la música (…). El rap se convirtió en la parte hablada de la lucha de muchísimas personas”, declaró.

Mariandreina Montilla, coordinadora nacional de Activismo y Estructura de Voto Joven, aseguró que esta fue la cuarta edición de su colaboración con Rap Sin Grosería, en alianza con otras organizaciones. Resaltó que este evento cultural busca recuperar espacios y promover la defensa de los derechos humanos. Asimismo, ratificó su intención de lllevar estas presentaciones a otras universidades, como la Simón Bolívar y la Católica Andrés Bello.

Salud, creatividad y amor propio

El evento también contó con una jornada de despistaje de VIH, estimada para unos 100 jóvenes universitarios. El stand estuvo a cargo de la organización VIH Vivos, una de las aliadas. Por su parte, Equalia, una ONG que lucha por los derechos de las mujeres, también participó de la actividad con una dinámica de afirmaciones positivas a cambio de dulces para las jóvenes presentes en el evento.

Asimismo, Voto Joven invitó a Hugo Carrasco, artista grafitero, quien plasmó diseños creativos en las camisas de los estudiantes.

Rap Sin Groserías se presentará los domingos en el Coliseo del Museo de los Niños y celebrará la final de su gira nacional el 4 de octubre en el Centro Cultural de Arte Moderno, donde se reunirán los dieciséis mejores raperos de distintas ciudades del país. El campeón viajará al extranjero para representar al freestyle venezolano.

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