Primero Justicia denunció que PNB impidió desarrollo de acto de Guanipa en Apure

El partido Primero Justicia denunció que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) hostigó y persiguió a quienes acudieron a un acto de masas del expreso político y ex diputado de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, en el estado Apure.

Mientras los simpatizantes del político comenzaron a concentrarse en la cancha de Cajuarito en San Fernando de Apure, los funcionarios de la PNB tomaron el recinto, mantuvieron encerrados a quienes ya habían ingresado e impidieron el acceso a los que llegaron al acto.

“Exigimos que se respeten los derechos políticos de cada venezolano y acabe inmediatamente la persecución”, escribió la organización en sus redes sociales.

La organización escribió que construir la Venezuela de justicia empieza por acabar con las prácticas inconstitucionales que por décadas han destruido al país.

En sus redes sociales, el ex gobernador electo del estado Zulia invitó a los apureños a asistir a la actividad en la cancha.

“Más temprano la policía quiso impedir otro acto. No nos van a detener”, señaló.

Guanipa estuvo detenido casi nueve meses en Caracas tras ser arrestado en mayo de 2025.

Fue excarcelado el pasado 8 de febrero de este año, luego de pasar un periodo en condiciones precarias e incomunicación.

Tras una breve liberación, fue capturado nuevamente y posteriormente enviado a casa por cárcel hasta que un tribunal le concedió libertad plena.

Desde entonces anunció que recorrerá el país y esperará por el retorno a Venezuela de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

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