Con dinero de los venezolanos pagarán defensa de Maduro y Flores en Nueva York

Una licencia emitida este viernes 24 de abril autorizó al Estado venezolano a usar fondos públicos para pagar la defensa privada de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York, donde están acusados de delitos de trafico de drogas, terrorismo y uso de armas de guerra.

La autorización fue hecha por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La noticia se conoció a través de una comunicación enviada por el fiscal Jay Clayton al juez del caso, Alvin K. Hellerstein.

La licencia establece condiciones para el Estado controlado por la presidenta Delcy Rodríguez, entre ellas que los fondos públicos que se utilicen sean los que se encuentren disponibles después del 5 de marzo de 2026.

Otra condición prevista es que el dinero usado para pagar la defensa no provenga de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros.

Según el documento, la defensa reconoce la exención de las sanciones y retira por ahora su moción para desestimar los cargos.

“Por ahora, la defensa privada se va a mantener. El acuerdo entre el gobierno federal estadounidense y la defensa de Maduro y de Flores, incluye el uso de fondos del Estado venezolano, bajo monitoreo y autorizaciones del Departamento del Tesoro a través de la OFAC”, escribió en su cuenta de X el abogado Nizar El Fakih.

Barry J. Pollack, el abogado de Maduro, es reconocido como uno de los litigantes más destacados de la agencia Harris, St. Laurent & Wechsler LLP.

Luego de esta decisión se espera que las partes puedan presentar pruebas y mociones en los próximos 60 días.

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