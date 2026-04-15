El Mañanero del 15 de abril: Levantaron sanciones al Banco Central de Venezuela

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 15 de abril, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Este martes 14 de abril, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) flexibilizó algunas sanciones impuestas al gobierno y entidades financieras en Venezuela.

La Licencia General 57 permite el flujo de una amplia gama de servicios financieros que involucran a las principales instituciones bancarias del Estado venezolano, entre ellas el Banco Central de Venezuela (BCV), el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.

Recién salido del horno: otras noticias

Un tercio de migrantes venezolanos retornaría si hay cambios políticos y económicos

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SNTP y el CNP, galardonados con el Premio Victoria Prego a la Libertad de Expresión

Cuestionan uso de ingresos extraordinarios para aumentar salarios

Eglee González Lobato llega a la Defensoría del Pueblo postulada por Fuerza Vecinal

Dólar/Euro BCV

La perla

“Me llamaron y dijeron que debía estar aquí a las 11:00 de la mañana. Difirieron la audiencia. Yo me pregunto si todavía no les basta. Me tienen presa junto con mis hijos”, Teresa Sánchez, madre del director de fundaredes, Javier Tarazona

Lo que rompe en redes

El gobierno de Estados Unidos confirmó que Laura Dogu sigue al frente de la embajada en Venezuela.

🇺🇸 EEUU confirmó que Laura Dogu sigue al frente de la embajada en Caracas



📢 Un portavoz del Departamento de Estado confirmó este martes a EFE que Laura Dogu continúa como encargada de Negocios interina en Caracas. "Prosigue su labor para impulsar el plan de tres fases de la… pic.twitter.com/SAA5Q7e9cb — EVTV (@EVTVMiami) April 15, 2026

Azuquita pa’l café

Un hombre se salvó de una descarga eléctrica en Barcelona, Anzoátegui.

Electricista sobrevive a fuerte descarga eléctrica en Barcelona, Anzoátegui



Un electricista se salvó de morir este lunes tras sufrir un accidente laboral en el sector Pozuelos. Testigos reportaron que el hombre estuvo inconsciente por varios minutos tras recibir el impacto de… pic.twitter.com/Yn1kdEBh2H — VPItv (@VPITV) April 15, 2026

La ñapa (recomendamos…)

El Barcelona quedó fuera de la Liga de Campeones.