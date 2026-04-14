EnchufaDÍN | Felicita a Vladimir Padrino López por su nuevo cargo

La cartera de Agricultura y Tierras tiene un nuevo líder: Vladimir Padrino López. El militar que estuvo por más de una década frente al despacho de la Defensa y quien formó parte del círculo más estrecho del poder, ahora asumirá la conducción de las políticas de producción y abastecimiento agrícola en el país.

La presidenta encargada de Venezuela, con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, confirmó el nombramiento a través de su cuenta en Telegram. Según la funcionaria, Padrino López “asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país”, cargo que lo aleja de la estrategia militar del país y lo desplaza a las labores campestres.

Vladimir Padrino López sustituye a Julio León Heredia, quien ocupaba el cargo desde febrero de 2025. El nombramiento del militar, quien fue mano derecha de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se produce apenas 26 días después de que la mandataria encargada lo destituyera de la cartera de Defensa.

Durante su gestión al frente del Despacho de la Defensa, Padrino López se convirtió en uno de los rostros más temidos dentro del Gobierno por su papel represivo en los momentos más convulsos del país.

Vladimir Padrino fue alumno de Hugo Chávez en la Academia Militar. De ahí nacieron sus intereses ideológicos por el socialismo. En 2002 se negó a apoyar el golpe de Estado en contra de su mentor, hecho que lo hizo merecedor de un gran reconocimiento dentro de la Fuerza Armada.

Desde entonces se consolidó como una figura clave y de gran “lealtad” para “preservar la paz” en el país y garantizar la estabilidad política de Nicolás Maduro en momentos de gran convulsión política como en las protestas de 2014, 2017 y la crisis económica.

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