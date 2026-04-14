Eglee González Lobato llega a la Defensoría del Pueblo postulada por Fuerza Vecinal

¿Sorpresa? La Asamblea Nacional controlada por el chavismo nombró este jueves 9 de abril al nuevo fiscal general de la República y a la nueva defensora del Pueblo, luego de la renuncia a los respectivos cargos de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz el pasado 25 de febrero.

Saab fue el defensor del Pueblo encargado hasta este jueves, mientras también ocupaba el cargo adscrito al Despacho de la Presidencia de la República de jefe de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

Luego de casi dos meses de supuestas deliberaciones y una prórroga de 48 horas otorgada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, a finales de marzo, finalmente quien fungía como fiscal encargado Larry Devoe se apoltronó en el cargo y la defensoría, donde se barajaban nombres como los de la exdiputada Marialbert Barrios y el periodista Vladimir Villegas, fue concedida a Eglée González Lobato, quienes enviaron su postulación en una prórroga inconstitucional otorgada por la Asamblea Nacional cuando el lapso para ello había cerrado.

González Lobato fue postulada para el puesto por el diputado de Fuerza Vecinal, David Uzcátegui, y obtuvo mayoría evidente en el hemiciclo con 275 votos.

González Lobato es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), posee una maestría en Derecho Administrativo y cuenta con estudios en Seguridad y Geopolítica, efectuados en España. Desde 1990 se ha desempeñado como profesora e investigadora en la máxima casa de estudios capitalina y fue directora de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Actualmente está al frente de la cátedra libre Democracia y Elecciones.

En el ámbito público, se desempeñó como consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde ocupó el cargo de directora ejecutiva del despacho del exrector, Luis Emilio Rondón. Fue consultora para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y además formó parte del Grupo de Expertos del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT).

También aparece como cofundadora del Proyecto Entendimiento Nacional y Directora del Proyecto Mujeres 2030, el cual se define como “una iniciativa enfocada en promover la inclusión de género y disminución de brechas como elemento esencial para el desarrollo de Venezuela”.

Es autora del libro Registro Electoral Venezolano (2012) y coautora de Integridad Electoral (2014), ambas publicaciones enfocadas en el análisis técnico y jurídico del sistema electoral venezolano. En el portal académico Google Scholar aparecen dos artículos dedicados también al tema electoral. El más reciente de 2016.

Defensora mediática

Durante un programa en Globovisión, la nueva defensora del Pueblo descartó que Venezuela sea un problema en el hemisferio en cuanto a producción y tráfico de drogas, contrariando la tesis de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha alertado sobre el supuesto peligro que representa el Cartel de los Soles, y quien estuvo al frente de la operación en enero de 2026, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, acusados en una corte de Nueva York de narcotráfico, terrorismo y posesión de armas de guerra.

Pese a que estudios de encuestadoras como ORC Consultores daban una intención de voto al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia de 54,99% frente a 14,42% de Maduro en las elecciones del 28 de julio de 2024 y luego de los comicios el CNE presidido por Elvis Amoroso nunca mostró actas ni resultados desagregados de la supuesta victoria del candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), González Lobato, declaró en un programa de televisión que “se trataba de una elección polarizada”.

ATENTOS | Nombran a Eglée González como nueva Defensora del Pueblo.



Abiertamente anti María Corina y profundamente chavista.



No es casualidad… es el perfil que necesitan para seguir cubriendo al poder. pic.twitter.com/ohGSzxBI7B — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) April 10, 2026

El abogado Joel García sostuvo que no posee mayores expectativas en torno a esta escogencia y dijo que todo comenzó mal desde la designación de Tarek William Saab como defensor del Pueblo encargado, cuando quien debió ocupar el puesto temporal era el director general de la institución. Agregó que hubo un comité de postulaciones donde no se incluyó a nadie de la sociedad civil y las academias y tampoco se conocieron los baremos para la selección.

González Lobato, alias la botellita, nueva defensora del pueblo (a propósito las minúsculas) dándole loas a la sirvienta de @realDonaldTrump Delcy Rodríguez alias la triple fea, y atacando a @MariaCorinaYA

Es también amiga de la bachiller Indira Urbaneja. pic.twitter.com/2ccLKDQKTE — Cupos en La Haya (@jcajias) April 10, 2026

“Si bien la doctora González Lobato tiene credenciales, hemos visto declaraciones previas a las elecciones presidenciales y siempre ha sido una defensora del sistema de gobierno y precisamente los derechos humanos son violados por los gobiernos. Se cumplió lo que se había pensado, tanto ella como Devoe no están allí para recuperar esas instituciones, son más de lo mismo, a menos que demuestren lo contrario”, dijo el profesional del derecho.

#14Oct #PremioNobelDeLaPaz

Eglée González Lobato rechazó que María Corina Machado pic.twitter.com/cIaocHpAyf mantenga un discurso de amenaza contra el Chavismo después de haber ganado el Premio Nobel de la Paz.



🎥 @Laiguanatv – @polianalitica — Reporte Ya (@ReporteYa) October 14, 2025

Sus comentarios hacia estudiantes

Recientemente, se viralizó un video en redes sociales en el que se ve a la actual defensora del Pueblo, quien también es profesora de la Universidad Central de Venezuela, discutir con un grupo de estudiantes en los pasillos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de este recinto.

“No me vengan a hablar como unos fascistas locos”, pronuncia González Lobato en medio del debate.

Aunque inicialmente se corrió la versión de que el video había sido tras su nombramiento como defensora, estudiantes aclararon a VPITV que los hechos ocurrieron a finales de marzo de 2026. Estudiantes rechazaban la fundación de un grupo político promovido por el Gran Polo Patriótico dentro de la universidad, que de acuerdo con sus denuncias, ofrecían salarios superiores a los $100 dólares a los universitarios para que abandonaran sus movimientos actuales.

En ese evento de fundación de ese grupo estaba participando González Lobato y salió a encarar a los manifestantes.

¿Por qué la nueva defensora del pueblo llamó 'fascistas' a los estudiantes?



Un video en el que se ve a la nueva Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, discutir con estudiantes de la Universidad Central de Venezuela en los pasillos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y… pic.twitter.com/75CxV9WkJx — VPItv (@VPITV) April 12, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.