SNTP y al CNP son galardonados con el Premio Victoria Prego a la Libertad de Expresión

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) concedió el Premio Victoria Prego a la Libertad de Expresión al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y al Colegio Nacional de Periodistas (CNP). Con este galardón, la asociación reconoce la defensa sostenida que ambas organizaciones realizan del derecho a informar en Venezuela.

De acuerdo con una nota de prensa, el jurado distinguió el trabajo de ambas organizaciones en un entorno de restricciones, hostigamiento y judicialización. Además, valoró el acompañamiento firme que el SNTP y el CNP brindan a quienes ejercen la profesión en condiciones adversas.

El SNTP ha documentado el patrón de agresiones, detenciones arbitrarias y procesos judiciales que afectan a la prensa en Venezuela. En semanas recientes, el sindicato denunció nuevos ataques contra reporteros y criticó la persistencia de causas judiciales abiertas, incluso tras los anuncios de amnistía.

“El reconocimiento no solo honra a nuestras organizaciones, sino a cada periodista que sigue informando en condiciones de riesgo. Es también un llamado a que cesen las agresiones y se garanticen condiciones reales para el ejercicio del periodismo”, expresó Marco Ruiz, secretario general del SNTP.

Ambas organizaciones insisten en la necesidad de cerrar definitivamente los procesos judiciales, detener el hostigamiento y restituir las garantías para la libertad de expresión.

La APM entregará el galardón durante el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El nombre del premio rinde homenaje a Victoria Prego (1948–2024), periodista y escritora fundamental en la historia de la transición democrática española. Prego lideró la Asociación de la Prensa de Madrid e impulsó siempre el periodismo independiente en televisión, radio y prensa.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.