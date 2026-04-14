El Mañanero del 14 de abril: Andreína Baduel alerta que la vida de su hermano “está en peligro”

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 14 de abril, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

La activista de derechos humanos Andreína Baduel denunció este lunes, 13 de abril, el uso indebido de la fuerza en la cárcel del Rodeo I, donde está detenido su hermano Josnars Baduel.

En un video publicado en sus redes sociales, Andreína Baduel alertó que la vida de su hermano “está en peligro”. Ante la suspensión de visitas, la forma en que pudo corroborar la situación fue subiendo a la colina cercana al recinto carcelario, donde ambos pudieron comunicarse gritando.

“Mi salud está muy afectada por el uso excesivo de gas. Casi inconsciente llegué a pensar que no iba a ver más la luz de este mundo, tal cual como hicieron con mi papá”, se escucha decir a Josnars Baduel en el video compartido por su hermana.

Recién salido del horno: otras noticias

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La perla

“Ahora piden elecciones porque hay ausencia absoluta del presidente Nicolás Maduro. Bueno, ustedes nos decían que Nicolás Maduro no ganó y cómo es que ahora piden ausencia absoluta de alguien que no ganó”, Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz.

Lo que rompe en redes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al papa León XVI de ser “débil ante la delincuencia y pésimo en política exterior”. El sumo pontífice no se quedó callado y afirmó que “no le da miedo” la Administración Trump y que seguirá pronunciándose en contra de los conflictos armados.

Azuquita pa’l café

Un trasplante de células madre con una determinada mutación, en este caso procedente de un hermano, logró la curación de un hombre que vivía con VIH, lo que eleva a 10 el número de personas en remisión del virus desde el “paciente de Berlín” en 2009.

La ñapa (recomendamos…)