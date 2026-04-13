“La vida de mi hermano está en peligro”: Andreína Baduel denuncia uso indebido de la fuerza en El Rodeo I

La activista de derechos humanos Andreína Baduel denunció este lunes, 13 de abril, el uso indebido de la fuerza en la cárcel del Rodeo I, donde está detenido su hermano Josnars Baduel.

En un video publicado en sus redes sociales, Andreína Baduel alertó que la vida de su hermano “está en peligro”. Ante la suspensión de visitas, la forma en que pudo corroborar la situación fue subiendo a la colina cercana al recinto carcelario, donde ambos pudieron comunicarse gritando.

“Mi salud está muy afectada por el uso excesivo de gas. Casi inconsciente llegué a pensar que no iba a ver más la luz de este mundo, tal cual como hicieron con mi papá”, se escucha decir a Josnars Baduel en el video compartido por su hermana.

Ante esa situación, la activista añadió en su denuncia que a su hermano “le están negando atención médica y su estado de salud es cada vez más delicado”. Además, recordó que durante estos casi seis años de prisión, Josnars “ha sido víctima de torturas físicas y psicológicas” y que, como familia, han denunciado esta situación en reiteradas oportunidades ante los entes del Estado, pero solo han recibido “opacidad y una absoluta falta de transparencia”.

En ese sentido, calificó de “inaceptable” que el fiscal general de la República, Larry Devoe, “pretenda desmentir esta realidad mientras nos impiden constatar su estado”.

Durante la semana pasada, tanto Baduel como otros familiares de presos políticos, han alzado la voz para denunciar la situación que se vive dentro del Rodeo I. No solo han denunciado represión contra los detenidos del penal, sino que fueron suspendidas las visitas e impidieron el ingreso de medicamentos el pasado 11 de abril.

⚠️ #URGENTE | Denuncio ante la comunidad nacional e internacional que la vida de mi hermano, Josnars Adolfo Baduel, está en peligro. Tras negarme nuevamente el acceso a verlo, subí a la colina cercana a El Rodeo I, el único punto donde los presos políticos logran alzar la voz… pic.twitter.com/iqLNPCZNlF — ANDREINA BADUEL (@AndreinaBaduel) April 13, 2026

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