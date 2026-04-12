Suspendieron visitas y entrega de medicamentos a Josnars Baduel en El Rodeo I

La activista y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Andreína Baduel, denunció que a su hermano Josnars Baduel, recluido en El Rodeo I le suspendieron las visitas y también se negaron a recibir los medicamentos que necesita.

“Me señalan de liderar actos violentos”, dijo en un video difundido en redes sociales, en el que aseguró que estas restricciones se las notificaron este sábado, 11 de abril. Durante esta semana, tanto ella como otras familiares de presos políticos han alzado la voz para denunciar la crítica situación que se vive en ese penal.

Baduel recalcó que los propios presos políticos de ese centro denunciaron las torturas a las que es sometido su hermano. En ese sentido, responsabilizó al gobierno de su vida: “No nos van a silenciar, ni vamos a claudicar, hagan lo que hagan, más temprano que tarde va a haber justicia”. Añadió que tampoco teme a las amenazas de que les abrirán investigaciones si denuncian en tribunales los hechos ocurridos.

En el mensaje que acompañó a su video, explicó que lo que único que intentó fue comunicarse con él desde las cercanías del penal y exigir respuesta oficial sobre su condición, tras conocer a través de otros detenidos que lo habían llevado a la enfermería después de desmayarse “por las condiciones de reclusión inhumanas y torturas en El Rodeo I”.

Andreína Baduel insistió en que Josnars corre peligro bajo custodia del Estado: “A pesar de requerir cirugías de emergencia por secuelas de tortura, sus necesidades médicas han sido ignoradas durante años de forma deliberada. ¡Ya basta de estas atrocidades. Ser Baduel no es un delito! Exijo fe de vida inmediata. Reitero que el Estado es el único responsable de su integridad física y de lo que pueda ocurrirle en prisión”.

Más de 90 días de vigilias

Familiares de presos políticos cumplieron más 90 días en vigilia permanente a las afueras de El Rodeo I, denunciando un régimen de visitas deshumanizado que impide el contacto físico y el uso de capuchas durante los traslados.

La noche del 10 de abril, las adyacencias del centro penitenciario El Rodeo I no solo se iluminaron con velas, sino con el reclamo persistente de familiares que suman tres meses pernoctando a la intemperie. Lo que comenzó como una espera por promesas oficiales de liberación se ha transformado en una guardia de denuncia ante tratos crueles y el aislamiento sistemático de los presos políticos.

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DENUNCIA | Hoy acudí a la cárcel de El Rodeo I con la intención de visitar a mi hermano, Josnars Adolfo Baduel.



Pero, al llegar, un funcionario sin identificación me notificó que sus visitas están suspendidas, también se negaron a recibir medicamentos. La… pic.twitter.com/uILKkczRp8 — ANDREINA BADUEL (@AndreinaBaduel) April 11, 2026

La actividad de este 10 de abril tuvo lugar luego de tensos días, debido a una protesta de presos extranjeros en ese sitio de reclusión que fue reprimida violentamente.

En un intento por mitigar las denuncias, el Ministerio Público emitió un comunicado afirmando haber verificado los protocolos de respeto a los DDHH en el recinto. La Fiscalía desmintió específicamente el fallecimiento del ciudadano colombiano Luis Eduardo Quinchia, y en un comunicado publicado en su cuenta en Instagram, aseguró que fue entrevistado por funcionarios.

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