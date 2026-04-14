Más de 60 organizaciones cuestionan legitimidad de designación de fiscal y defensora del Pueblo 

Varias organizaciones de la sociedad civil venezolana cuestionaron las recientes designaciones de Larry Devoe como fiscal general de la República y de Eglée González Lobato como defensora del Pueblo.

De acuerdo a ONG como Provea, Acceso a la Justicia, Espacio Público, Aula Abierta y Laboratorio de Paz, entre otras, la trayectoria institucional de Devoe dentro del “propio aparato que ha ejecutado la persecución y criminalización de la disidencia” genera interrogantes “sobre su capacidad de ruptura con ese patrón”.

Por su parte, consideran que la ausencia de una trayectoria reconocida en materia de derechos humanos representa un déficit en la carrera de González Lobato.

Las organizaciones denunciaron que desde la renuncia de Tarek William Saab como fiscal general y de Alfredo Ruiz como defensor del Pueblo, la apertura de un proceso de postulaciones, recepción y evaluación de candidaturas, distaron de los preceptos constitucionales. Sentenciaron que existieron irregularidades de transparencia y participación ciudadana que opacaron el proceso.

“Subrayamos que las deficiencias del proceso de selección no pueden ser ignoradas ni normalizadas, por cuanto comprometen principios fundamentales de la Constitución como la participación ciudadana y la independencia de los Poderes Públicos”.

El documento agregó que ambos funcionarios tienen la obligación jurídica, institucional y ética de actuar con “independencia, objetividad y velar por la garantía, sin discriminación, de los derechos humanos”.

De acuerdo a las organizaciones, el desempeño de los nuevos empleados públicos será la evidencia de que existe voluntad de avanzar hacia un camino que garantice la institucionalidad democrática.

El documento enfatiza que tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo tienen una responsabilidad ineludible que es la de garantizar su propia independencia.

“Ello implica que ambas instituciones deben ejercer sus funciones libres de interferencias indebidas de otros poderes públicos, sin instrucciones políticas externas, sin represalias contra su personal, sin utilización partidista de sus competencias y asegurando la independencia, objetividad y estabilidad de sus funcionarios a través de procesos de designación basados en méritos y no por compromisos o cuotas políticas”.

También exhortaron a los funcionarios a reconocer el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de los activistas.

“El Ministerio Público ha operado sistemáticamente como instrumento de amenaza, persecución y criminalización tanto contra quienes reclaman sus derechos como contra quienes documentan y acompañan a víctimas de violaciones a derechos humanos, mientras que la Defensoría del Pueblo ha mantenido una parálisis deliberada frente a las denuncias de persecución”.

Estas son las exigencias que hacen al nuevo Fiscal General:

–Cesar de inmediato los procesos de investigación y enjuiciamiento basados en motivos políticos, solicitando los respectivos sobreseimientos y promoviendo la liberación inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas o por el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

–Iniciar investigaciones penales efectivas, independientes y objetivas contra funcionarios señalados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas como presuntos responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

–Cooperar de manera activa y genuina con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el marco de las investigaciones en curso sobre la situación de Venezuela

–Preservar y resguardar toda la evidencia relacionada con graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la persecución política

Estas son las exigencias a la Defensora del Pueblo:

–Demandar públicamente la liberación inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas o por ejercer sus derechos civiles y políticos, incluyendo la libertad de expresión, asociación, participación política, reunión y manifestación pacífica.

–Realizar visitas a distintos centros de detención y publicar informes periódicos, verificables y transparentes sobre sus hallazgos, recomendaciones y acciones de seguimiento.

–Establecer canales de coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Misión de Determinación de los Hechos y otros mecanismos internacionales pertinentes.

–Promover activamente el reconocimiento del reingreso oficial de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos e impulsar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

–Solicitar a la Asamblea Nacional, la derogación inmediata o demandar la nulidad por inconstitucionalidad de la legislación contraria a los estándares en materia de derechos humanos tales como Ley contra el Odio, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, la Ley Libertador Simón Bolívar.

Suscriben

AC Comunidad en Movimiento

AC Gurrufio y Red de Mujeres Portuguesa

Ac Conciencia Ciudadana

Acceso a la Justicia

Asociación Cauce

Alianza de Venezolanos en Illinois

Articulate Foundation

Asociación Civil Lluvia de Arcoíris

Asociación de Enfermeros Venezolanos en Argentina (ASOENVEAR)

Asociación de Pensionistas y Jubilados venezolanos en Uruguay (APEJUVENUR)

Aula Abierta

Canada Venezuela Democracy Forum

Canadian Human Rights International Organization Mission Miranda

Centro de Atención Integral Psicopedagogica Individual

CEPAZ

CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana

Civilis

Coalición por Venezuela

Diverlex Diversidad e Igualdad a Través de la Ley

Espacio Público

EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación

Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil de Venezolanos en la República Argentina (FOCVA)

Feminismoinc

Frente Amplio de Mujeres Monagas

Fundación el Amparo Internacional

Fundación Nakama’s

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

FUNDAPROMUF

Globalizateradio Plataforma C4D

Hombres por la Equidad e Igualdad

Ideas por la Democracia

Instituto de Estudios Jurídicos, Telemáticos y de Seguridad Corporativa

Justicia Encuentro y Perdón

Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU)

Juventud Venezolana en el Exterior (JUVENEX)

La Choza del Espíritu Santo

La Rayuela de Pablo

Laboratorio de Paz

Legión Internacional de Bomberos Brigada Venezuela

Legión Internacional Europa

Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo

Movimiento Primero Justicia

Mulier

Oc Las Brisas del Orinoco

Oc. Las Carolinas

Oc. Libertador

Oc Luna Nueva

Observatorio Global de Comunicación y Democracia

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Provea

Redac

Red de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela en el Exterior RED-APEJUVEX

Resonalia

Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center

Stichting Venezolaanse Vluchtelingen

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana AC

VENAMERICA. Venezolanos Americanos AC

VenCat, Venezolanos en Catalunya y resto del mundo

Veneactiva Chile

Veneactiva Colombia

Veneactiva Perú

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.