Macron ratifica necesidad de lograr transición democrática en Venezuela tras reunión con MCM

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió este lunes 13 de abril a la líder de la oposición y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado y ratificó la “importancia” de llevar a cabo una “transición democrática” en Venezuela.

“He recibido a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Juntos, hemos hablado de su compromiso con la libertad y la importancia de lograr en Venezuela una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad de su pueblo”, publicó Macron en sus redes sociales

J’ai reçu @MariaCorinaYA, Prix Nobel de la Paix. Ensemble, nous avons évoqué son engagement pour la liberté et l’importance de parvenir au Venezuela à une transition démocratique, pacifique et respectueuse de la volonté de son peuple. pic.twitter.com/4UgAHwYm0X — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2026

Machado agradece el apoyo

La Nobel de la Paz de 2025 estuvo acompañada por el politólogo y profesor Pedro Urruchurtu, la asesora Isadora Zubillaga y el abogado Antonio Ledezma, que posaron ante las cámaras dentro del Elíseo.

Machado agradeció a Macron y al pueblo de Francia por su “firme apoyo a la transición a la democracia y a la Libertad de Venezuela”.

“Hemos recorrido una travesía larga y dolorosa, y finalmente, estamos muy cerca de la Libertad. Venezuela será una nación de hombres y mujeres libres e iguales, próspera, segura y fraterna”, posteó Machado en su cuenta en X.

Nuestro profundo agradecimiento al Presidente Macron y al pueblo de Francia por su firme apoyo a la transición a la democracia y a la Libertad de Venezuela.



Hemos recorrido una travesía larga y dolorosa, y finalmente, estamos muy cerca de la Libertad.



Venezuela será una nación… https://t.co/aPNz8ls0vJ pic.twitter.com/x8ylGbCL0g — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 13, 2026

La líder opositora venezolana tiene previsto reunirse este martes en París con el presidente del Senado, Gérard Larcher, dijeron a EFE fuentes del entorno de Machado.

El viernes tiene previsto encontrarse en Madrid con el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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