Instan a nuevo fiscal a iniciar una investigación “exhaustiva” en el Rodeo I

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) exhortó al nuevo fiscal general de la República, Larry Devoe, a llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva en torno a las denuncias de presuntas torturas, tratos crueles e inhumanos perpetrados a los presos políticos en la cárcel de El Rodeo I en el estado Miranda.

“El Ministerio Público emitió un comunicado que no se ajusta a la verdad, coaccionaron a unos extranjeros a grabar un video para decir que se encontraban bien ¿Por qué no se reunieron con los familiares? Tenemos prueba de los gritos que han salido de ahí pidiendo auxilio, le pedimos al fiscal general que realice una investigación”, dijo Margareth Baduel, activista del Clippve y hermana del preso político, Josnars Adolfo Baduel.

DENUNCIA | Margareth Baduel, activista y miembro Comité por la Libertad de los Presos Políticos, desmintió la versión oficial de la Fiscalía sobre las condiciones en el centro de detención El Rodeo I.



Su hermano, Josnars Adolfo Baduel, suma seis años de detención arbitraria, los… pic.twitter.com/K975vx9Nyp — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) April 12, 2026

De acuerdo a Baduel su hermano suma seis años de detención arbitraria y dos bajo régimen de aislamiento en el Rodeo I. La hija del fallecido bajo custodia del Estado y ex ministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, denunció que su hermano ha sido sometido a torturas sistemáticas lo que ha mermado su estado de salud.

Baduel exigió atención médica inmediata para su hermano y el cese de las violaciones a los derechos humanos en el recinto penitenciario.

Luego de realizar una inspección el pasado viernes 10 de abril el Ministerio Público emitió un comunicado donde “se pudo constatar la aplicación de los procedimientos y protocolos de rigor durante los hechos, conforme a las normas que rigen el uso progresivo y diferenciado de la fuerza y el respeto de los derechos humanos”.

La Fiscalía desmintió específicamente el fallecimiento del ciudadano colombiano, Luis Eduardo Quinchia.

El mismo 10 de abril, familiares hicieron una protesta en las adyacencias del centro penitenciario, en reclamo a una protesta de presos extranjeros que supuestamente fue reprimida violentamente.

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