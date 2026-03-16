El Mañanero del 16 de marzo: la reparación es un derecho constitucional que no se cumple

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 16 de marzo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

En teoría, la reparación es un derecho constitucional que obliga al Estado venezolano a restituir, dignificar y atender a cualquier persona víctima de violación de sus derechos humanos o daños causados por el funcionamiento de la administración pública. En la práctica, ese derecho se queda solo en papel: las víctimas continúan su vida a pesar de las secuelas físicas, los daños emocionales, sin el reconocimiento y en total impunidad.

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Machado: negar la amnistía selectivamente es represión

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La perla del día

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Lo que rompe en redes

Confusión e incertidumbre entre los pasajeros luego del accidente en la estación La Rinconada del ferrocarril de los Valles del Tuy. Autoridades reportaron ocho heridos, todos en condición estable.

ÚLTIMA HORA | Confusión e incertidumbre entre los pasajeros luego del accidente en la estación La Rinconada del ferrocarril de los Valles del Tuy



Autoridades reportaron ocho heridos, todos en condición estable https://t.co/xrmdJnvvAy pic.twitter.com/yQJkocaFom — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) March 15, 2026

Azuquita pa’l café

Michael Jackson fue contratado por Pepsi para que grabara un anuncio para ellos, y se convirtió en un gran espectáculo.

Michael Jackson fue contratado por Pepsi para que grabara un anuncio para ellos, y se convirtió en un gran espectáculo.



Adivina quien es el niño de la chaqueta roja. pic.twitter.com/PYfklBJ2Tc — ElaineStark. (@ElaineSstark) March 15, 2026

La ñapa (recomendamos…)

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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

