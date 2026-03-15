Delsa Solorzano exigió al Estado informar el paradero de Víctor Hugo Quero Navas

La dirigente política y presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solorzano, exigió al estado venezolano informar de manera inmediata el paradero del preso político Víctor Hugo Quero Navas (51).

A través de su cuenta en X, Solorzano informó que Víctor Quero, detenido arbitrariamente el 1 de enero de 2025, lleva ya 14 meses desaparecido.

Carmen Teresa Navas, de 81 años, ha recorrido cárceles e instituciones públicas sin obtener información sobre el paradero de su hijo.

“Cuando una persona es detenida por el Estado y las autoridades se niegan a informar su paradero, estamos ante una desaparición forzada”, señaló la exdiputada y agregó que la Constitución en su artículo 45, establece que ninguna autoridad puede practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas, ni siquiera en estados de excepción.

La desaparición del preso político Víctor Hugo Quero Navas, detenido arbitrariamente el 1 de enero de 2025, es un hecho de extrema gravedad que compromete la responsabilidad del Estado venezolano.



Su madre, la Sra. Carmen Teresa Navas, de 81 años, ha recorrido cárceles e… — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) March 15, 2026

La presidenta de Encuentro Ciudadano aseveró que el caso de Víctor Quero Navas evidencia un patrón de graves violaciones de derechos humanos que se ha consolidado en Venezuela, donde la detención arbitraria, la incomunicación y las desapariciones forzadas se han convertido en mecanismos de persecución política.

“Tal como advertí cuando fue aprobada, la llamada amnistía no se está aplicando automáticamente, sino que queda a discreción de jueces que durante años han sido instrumentos de la persecución política”, aseveró Solorzano.

Cambian a equipo del Cicpc que investigaba el caso

Una nota publicada por el portal web El Pitazo reseñó que la señora Carmen Navas fue citada este viernes en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Caracas, donde le informaron que el equipo de ese organismo que investiga la desaparición de su hijo, fue cambiado.

La información la confirmó a El Pitazo la coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, quien dijo que a la señora Navas la interrogaron durante casi cinco horas pese a su avanzada de edad, una entrevista de la que salió afónica por la cantidad de preguntas que le hicieron para actualizar a los nuevos funcionarios sobre las denuncias que ha hecho sobre su hijo.

“Le explicaron que había un grupo a cargo de la investigación. En virtud de toda la presión mediática habían designado a este nuevo grupo, por eso ellos necesitaban hacerla una entrevista amplía de toda la información familiar necesaria y ahora viene la parte de ellos de investigar el paradero y la situación de Víctor”, aseguró la abogada y defensora de derechos humanos.

¿Es correcto hablar de desaparición forzada en este caso?

De acuerdo con lo explicado por defensores y organismos internacionales, es preciso hablar de desaparición forzada cuando las autoridades niegan información sobre el lugar de reclusión de un detenido o se niegan a reconocer la privación de libertad.

El artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas define en su artículo II que se considera como tal “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

En mayo de 2025, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al gobierno venezolano a cesar las detenciones en condiciones de aislamiento e incomunicación y señaló que, a menudo, esta práctica equivale a desapariciones forzadas.

“Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional,” afirmó la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, en ese reporte.

Mientras que Amnistía Internacional (AI) publicó un informe titulado “Detenciones sin rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela en julio de 2025, en el que denunció que la desaparición forzada de personas opositoras, disidentes y ciudadanos extranjeros en Venezuela se consolida como parte de un ataque “sistemático y generalizado contra la población civil”. En los casos analizados en el documento, encontraron denominadores comunes.

“Las autoridades negaron información sobre las detenciones de todas estas personas. Cuando las reconocieron, negaron información sobre su suerte o paradero. Sus familiares acudieron incansablemente a organismos gubernamentales, fiscalías, el poder judicial y diversos centros de detención para intentar localizar a sus seres queridos, sin obtener respuesta”, relataban entonces, la misma situación que le ha tocado vivir a la señora Carmen Teresa Navas, madre de Quero.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

