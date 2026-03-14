Tras sufrir una descompensación excarcelaron a Omar Escalante

Este sábado, 14 de marzo, tras sufrir una descompensación por su delicado estado de salud, fue excarcelado el expresidente de Fetracarabobo y jubilado del Ministerio de Educación, Omar Escalante.

Escalante estuvo cinco horas cinco horas en el ambulatorio Miguel Franco de Naguanagua en donde fue estabilizado. Según información difundida por el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, Escalante de 74 años, es diabético insulinodependiente e hipertenso y padece artrosis degenerativa.

Se encontraba recluido en el Destacamento N° 411 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Mañongo, estado Carabobo.

El Foro Penal señaló que Omar Escalante fue condenado a 30 años de prisión señalado por el gobierno de estar vinculado en el caso Paramacay, una acción militar desarrollada en la madrugada del domingo 6 de agosto de 2017 donde militares disidentes, comandados por Juan Caguaripano, irrumpieron el fuerte de Paramacay para extraer armamento bélico.

TRAS DESCOMPENSACIÓN EXCARCELARON AL DIRIGENTE GREMIAL OMAR ESCALANTE, DETENIDO DESDE 2017



La mañana de este sábado el presidente de Fetracarabobo, Omar Escalante, fue excarcelado tras sufrir una descompensación que lo llevó a estar alrededor de cinco horas en un ambulatorio.… pic.twitter.com/JYe18cnGol — MiguelÁngelRodríguez (@MiguelContigo) March 14, 2026

Gremios y sindicatos habían denunciado desde hace meses las condiciones de salud del septuagenario sindicalista, quien fue recibido con alegría en su casa de La Isabelica por vecinos, familiares y amigos.

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