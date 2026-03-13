La oración para clamar por la libertad de presos políticos resonó en la PNB en La Yaguara

En la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara hay al menos 40 personas detenidas por motivos políticos. Así lo advirtieron familiares y amigos al caer la noche de este jueves, 12 de marzo, durante una vigilia realizada a las afueras de este centro de reclusión.

“Justicia, justicia, justicia y libertad. Todos son inocentes, ninguno delincuentes”, es la consigna que entonaron los asistentes a la vigilia. En esta sede policial, dicen los familiares, no se han visibilizado suficientemente los casos que hay. Por ello, consideran importante asistir a esos centros de reclusión de los que poco se habla.

Andrea González/Runrun.es

Durante la actividad se celebró una homilía, donde el padre que la ofició pidió por la liberación de todos los presos políticos, además de ofrecerlos a la mano de Dios para que los cubriera con su “ternura y consuelo”.

Inicia jornada de oración frente a la PNB de La Yaguara para pedir la liberación de todos los presos políticos recluidos en este centro. pic.twitter.com/ziLruANGHJ — Runrunes (@RunRunesWeb) March 12, 2026

Al término de la vigilia, el equipo de Runrun.es pudo conversar con varios familiares cuyos casos no son conocidos y piden que sean visibilizados. Uno de esos casos es el de Blanca Suárez, ella es abogado y trabajaba en el Diario La Voz de Guarenas, estado Miranda, quien está detenida desde hace un año y dos meses.

“Fue privada de libertad porque el periódico fue cerrado. A ella le solicitaron un amparo para abrir el periódico y cuando abrió el periódico, fue privada de libertad”, denunció Magaly Suárez, hermana de Blanca, quien se encuentra detenida en La Crisálida de Los Teques, estado Miranda.

Magaly Suárez denunció que su hermana Blanca Suárez está detenida desde hace un año y dos meses. Es abogada y laboraba en el Diario La Voz de Guarenas, estado Miranda. Ella demanda que su hermana no ha cometido ningún delito y pide que sea liberada. pic.twitter.com/hCOgxvkmCI — Runrunes (@RunRunesWeb) March 13, 2026

Andrea González/Runrun.es

Otro caso es el de la señora Ingrid Blanco. Su hijo, Juan García, está detenido desde el 31 de mayo de 2025. La señora Ingrid responsabiliza a Antonio ‘El Potro’ Álvarez por su detención. “Todos los delitos vienen porque el jugaba por teléfono los caballos. Por eso fue que a mi muchacho me lo agarraron y lo metieron preso”, denunció la señora Ingrid.

Juan García fue trasladado desde diciembre de 2025 a Coro, estado Falcón y su madre no tiene los recursos ni goza de un buen estado de salud para poder visitarlo. “Yo dependo prácticamente de él para todo. Tengo tres nueve meses en este vaivén. No he podido ir a médicos, tener medicamentos (…)Ahora convulsiono todos los días. Ya no encuentro a dónde ir para que me solucionen este problema”, señaló la señora Blanco.

Ingrid Blanco, madre de Juan García, denunció que su hijo fue detenido el 31 de mayo de 2025: "Le están imputando unos delitos claramente conducido por el Potro Álvarez", alertó. Juan García fue trasladado al Falcón y la señora Ingrid no tiene recursos para visitarlo pic.twitter.com/vaSZvupPhj — Runrunes (@RunRunesWeb) March 13, 2026

También está el caso de la familia Leyva. Varios de los miembros del núcleo familiar están detenidos, así como amigos cercanos a la familia, todos de Maturín, estado Monagas. Todos trabajaban en la empresa Servicios Integrales Leimar, con sede en El Tigre y Maturín, la cual ofrece servicio de guaya fina y guaya eléctrica en pozos petroleros.

Jimmy Leyva Martínez y Oscar José Leyva Martínez son hermanos y los dos están detenidos. También su padre Oscar Leyva Castillo y su tío Felipe Leyva. Otras cinco personas están involucradas en este caso. Así lo denunció María Tibisay Martínez, madre de Jimmy y Oscar José. “Tienen un defensor público pero no nos han permitido un defensor privado. Nos ajustamos a la Ley de Amnistía… pero no hemos recibido respuesta al respecto”.

La señora María Tibisay Martínez denunció que sus dos hijos y varios miembros de su familia, junto a otros conocidos del núcleo familiar, se encuentran detenidos desde el 7 de agosto de 2025. "Estamos reunidos para pedir la liberación de todos ellos. No son delincuentes" pic.twitter.com/qdJN09RrKG — Runrunes (@RunRunesWeb) March 13, 2026

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