El Mañanero del 19 de noviembre: Los puntos del “Manifiesto de Libertad” que difundió Machado

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

La líder opositora y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado publicó el “Manifiesto de Libertad”, un documento en el que se establecen las bases para iniciar la reconstrucción de Venezuela, una vez que se consolide la transición.

El “Manifiesto de Libertad” expone las ideas de progreso que tiene MCM para Venezuela, todas fundamentadas en “el respeto a las leyes y a la libertad en todos los aspectos de la vida”.

Recién salido del horno: otras noticias del día

Permitieron visitas a periodista Carlos Julio Rojas luego de cuatro meses

Trump advirtió que no descarta cualquier opción ante Venezuela

Excarcelado Noel Álvarez tras diez meses de detención

Intento de atentado contra coordinador del Comando con Vzla en Chile quedó grabado



COP30: Proponen crear zonas libres de hidrocarburos y minería en áreas de pueblos indígenas

Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

Azuquita pa’l café

Esto es lo más tierno que verás hoy.

La ñapa (recomendamos…)

Plano Secuencia Cine recomienda la película más reciente de Guillermo del Toro: Frankestein.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

