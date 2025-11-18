Intento de atentado contra coordinador del Comando con Vzla en Chile quedó grabado

A través de un comunicado, el Comando con Vzla denunció que su coordinador en Chile, Alexander Maita, fue víctima de un intento de atentado al llegar a su residencia en Santiago.

Según describieron, Maita iba en su vehículo con su esposa y suegro cuando sujetos armados, quienes también se desplazaban en un automóvil, se bajaron y lo siguieron con un arma de fuego: “Gracias a su rápida acción, logró escapar y salir ileso”, relatan.

Informaron que se encuentra “bajo resguardo” y que denunció los hechos ante las autoridades. Añaden que el hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, y que el video será dispuesto para las investigaciones.

En el material audiovisual, se observa el momento en el que los sujetos persiguen el carro en el que viajaba y exhiben el arma de fuego.



“Este no es un hecho aislado ni un acto de delincuencia común. Alexander Maita es la cara visible y el principal referente de las fuerzas democráticas venezolanas en Chile, país que alberga a una de las mayores comunidades de exiliados venezolanos del mundo. Recordemos que, en este territorio, se perpetró el asesinato del teniente coronel Ronald Ojeda, crimen que organismos internacionales de derechos humanos han calificado como el caso más grave de persecución transnacional ejecutada por agentes del régimen de Nicolás Maduro”, recordó la directiva del Comando con Vzla en Chile en el texto.

En ese sentido, exhortaron al Gobierno, Ministerio Público, Policía de Investigaciones y Poder Judicial de Chile a que realicen “una investigación inmediata, exhaustiva y sin dilaciones, que llegue hasta las últimas consecuencias”.

“No aceptaremos que este atentado sea minimizado o archivado como un incidente menor. La vida de un dirigente político venezolano, reconocido y respetado, ha sido puesta en riesgo en suelo chileno, en un claro ataque de persecución y asedio transnacional”, concluyeron.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



