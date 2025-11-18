Excarcelado Noel Álvarez tras diez meses de detención

Este martes, 18 de noviembre, fue excarcelado el preso político Noel Álvarez, tras diez meses de detención.

La información la dio a conocer Nohelia Álvarez, hija del expresidente de Fedecámaras y Consecomercio a través de su cuenta en Instagram.

“Hoy quiero compartir la noticia que tanto esperábamos: a esta hora, mi padre ya se encuentra en casa. Por fin fue liberado de su injusta detención”, se lee en el post.

La hija de Noel Álvarez afirmó que los diez meses que duró detenido su padre fue “un camino duro, lleno de angustias y de incertidumbre, pero también de fe, solidaridad y resistencia”.

Agradeció a todas las personas, organizaciones y medios que los acompañaron y alzaron la voz por él y aseguró que seguirán trabajando por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela.

“Mi padre vuelve a casa, pero muchos siguen privados de su libertad por pensar distinto. Por ellos seguimos firmes. Hasta que el último salga!”, finalizó.

La detención de Álvarez ocurrió en el contexto de la juramentación de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2025. Álvarez envió una nota de voz a familiares y conocidos en la que informaba sobre la presencia de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Momentos después, su familia denunció el hecho como una desaparición forzada.

Celebran su liberación

La abogada y defensora de derechos humanos, Tamara Suju celebró la liberación de Noel Álvarez quien es empresario, expresidente de Fedecámaras entre 2009 y 2011 y coordinador Nacional partido político Gente.

“Celebramos que haya recuperado su Libertad. Noel nunca debió pasar por esa pesadilla”, expresó la abogada.

#Venezuela: liberado el rehen

#NoelAlvarezCamargo

empresario venezolano Ex Presidente de Fedecámaras entre 2009 y 2011 y coordinador Nacional partido político Gente. Fue arbitrariamente detenido el pasado 10 de Enero.



Desde @caslainstitute y la campaña… pic.twitter.com/st8nS1HJNz — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) November 18, 2025

Por su parte, el ex gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, también expresó su alegría por la liberación de Álvarez.

“Amanecimos con la buena noticia de la liberación de Noel Álvarez, amigo venezolano cuya detención nunca debió ocurrir. Pasó 10 meses de injusta prisión; desde la madrugada pudo reencontrarse con su familia y seres queridos”, posteó.

El también diputado a la Asamblea Nacional (AN) de corte oficialista aseveró que en “Venezuela no se puede hablar de PAZ mientras existan ciudadanos encarcelados por exigir sus derechos, por defender la democracia y por tener un pensamiento contrario a quienes están en el poder”.

Capriles reiteró que todos los presos políticos deben ser liberados y exigió que cese la persecución: “La dignidad, los derechos humanos y la libertad de cada venezolano deben ser respetados”.

Amanecimos con la buena noticia de la liberación de Noel Álvarez, amigo venezolano cuya detención nunca debió ocurrir. Pasó 10 meses de injusta prisión; desde la madrugada pudo reencontrarse con su familia y seres queridos.



Aún quedan cientos de presos políticos que deben ser… — Henrique Capriles R. (@hcapriles) November 18, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

