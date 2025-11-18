Los puntos claves del “Manifiesto de Libertad” que difundió María Corina Machado

Este martes, 18 de noviembre, la líder de oposición María Corina Machado publicó el “Manifiesto de Libertad”, un documento en el que se establecen las bases para iniciar la reconstrucción de Venezuela, una vez que se consolide la transición.

El documento, escrito por la ganadora del Nobel de la Paz de 2025, expone las ideas de progreso que tiene para Venezuela, todas fundamentadas en “el respeto a las leyes y a la libertad en todos los aspectos de la vida”.

El documento, publicado en The Washington Post y en las redes sociales de la líder de oposición, expresa que “la dignidad es el catalizador que elevará nuevamente los corazones y las mentes de los venezolanos. Inspirará la esperanza y creará un nuevo mundo donde los venezolanos se alzarán desde esta oscura era de opresión con la misión inquebrantable de ser libres”.

A continuación los puntos claves del “Manifiesto de Libertad”:

“El porvenir pertenece a los valientes”

En el audiovisual de 14 minutos, Machado señaló que “una nueva Venezuela emerge de las cenizas, renovada en espíritu y unida en propósito, como un ave fénix renacida: feroz, radiante e imparable”.

Aseguró que el país alcanzará el potencial, protegerá los derechos de “futuras tiranías, dictaduras y déspotas” y que la libertad individual “alcanzará su plenitud en una Venezuela en la que brille la libertad”.

La dignidad como principio rector

En su manifiesto, Machado aseguró que la dignidad humana será la fuerza “que establezca un mercado libre de ideas y de empresa, que promueva el desarrollo pleno de cada persona y que limite la autoridad del Estado a su función legítima: la de ser el firme guardián de nuestros derechos inalienables”.

Todo venezolano nace libre

“La libertad no es un privilegio concedido por el gobierno, sino un derecho inherente a la naturaleza misma de nuestra humanidad”, afirmó Machado en el documento.

Aseveró que “todo venezolano nace con derechos inalienables otorgados por nuestro creador, no por los hombres. Ningún régimen, sistema político o tiranía tiene el poder de arrebatarnos lo que es divinamente nuestro: el derecho a vivir con dignidad, hablar con libertad, crear, soñar y prosperar como individuos”.

Regenerar la economía

En el “Manifiesto de Libertad”, María Corina Machado plasmó que “Venezuela renovada garantizará el derecho a la propiedad y a recuperar lo que fue robado. La propiedad no es privilegio de una élite; es un derecho fundamental; es la manifestación física del trabajo y la creatividad de una vida entera”.

Aseguró que en lugar de interferir indebidamente, el gobierno creará las condiciones para que “florezca una economía libre y competitiva. Es hora de devolver el poder al pueblo, a los ciudadanos, al sector privado”, expresó.

Prometió que la riqueza de Venezuela nunca más volverá a concentrarse en manos de un solo poder centralizado.

Libertad de expresión

Recordó que el derecho a decir la verdad es la piedra angular de toda libertad. “Cuando las voces son silenciadas, la corrupción se arraiga y la justicia desaparece”.

Indicó que Venezuela debe recuperar su voz en cada pueblo, aula, redacción y espacio digital. “El pueblo debe poder hablar sin miedo a la persecución, la censura o la represalia”, sostuvo. .

Derecho al voto

“Todo venezolano debe tener derecho a votar con seguridad y sin manipulación alguna. Nuestro voto es nuestra voz colectiva. La voluntad del pueblo debe reflejarse en las elecciones, no el poder de unos pocos. Que las elecciones venezolanas vuelvan a ser símbolo de honor, no de opresión”, prometió Machado.

Libertad de reunión

María Corina Machado aseguró que las calles son del pueblo, no del poder ilegítimo. Expresó que la democracia radica el derecho a reunirse, a protestar y exigir. “La protesta pacífica cívica no amenaza al país: lo fortalece”.

“El renacer de Venezuela empezará cuando podamos volver a encontrarnos, marchar sin temor y ondear juntos las banderas de la esperanza”, aseveró.

Derecho a la seguridad

El manifiesto expresa que todo individuo tiene derecho a proteger su vida, su familia, su propiedad y su libertad y que ninguna sociedad democrática puede perdurar si sus ciudadanos no pueden resistir la opresión o la violencia.

“Reformaremos nuestras fuerzas armadas y policiales para que su misión, propósito sagrado y deber constitucional sea defender al pueblo de Venezuela y su territorio”, prometió.

Retorno a casa

Nueve millones de venezolanos se han visto forzados a huir de su tierra, dejando atrás familias, amigos y sueños rotos. “Los traeremos de vuelta. Restituiremos su derecho y su libertad de regresar, de volver a su tierra natal”, aseguró.

Crímenes de lesa humanidad

Sobre los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela desde al menos 2014, la líder democrática y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 aseguró que “el régimen criminal debe rendir cuentas”.

“Venezuela solo se levantará plenamente cuando quienes cometieron crímenes de lesa humanidad sean juzgados por la ley y por la historia”, insistió.

La educación debe levantarse

Machado reiteró que tanto escuelas como universidades deben volver a ser un núcleo de indagación y conocimiento. “Debe ser la fuerza que impulse el progreso”.

“Las escuelas y universidades del mañana dejarán atrás, para siempre, la cultura de la corrupción. Las familias, como primera comunidad, son la base de toda educación, inculcando valores, cultivando las virtudes y ofreciendo con su ejemplo cotidiano la formación de ciudadanos honorables”, manifestó.

Proteger la tierra

Machado se refirió a la destrucción de la Amazonía venezolana: “La devastación irreparable de nuestras selvas, ríos y biodiversidad priva a nuestros hijos y nietos de su legítimo patrimonio”, asegura.

“Una Venezuela libre también debe proteger su tierra y sus extraordinarias riquezas naturales”, indicó.

Regreso a la comunidad de naciones democrática

“Venezuela se fortalecerá mediante la cooperación y la colaboración internacional“, aseguró la líder democrática y afirmó que espera por el día en que Venezuela vuelva al escenario global con “transparencia, integridad y propósito”.

“Nos convertiremos en pilar de seguridad democrática y energética en el hemisferio occidental, y en promotor inquebrantable de la libertad en el mundo”, prometió.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

